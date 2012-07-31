دستبرد میلیونی پرستار خانگی پس از مرگ زن سالمند

به گزارش خبرنگارمهر، هفته گذشته فرزندان زنی با مراجعه به کلانتری یوسف آباد از سرقت اموال مادرشان پس از مرگ اوخبر دادند.

آنها در شکایت خود گفتند، مادرمان به خاطر کهولت سن و بیماری مزمنی که داشت چند روز قبل فوت کرد. پس از برگزاری مراسم تدفین او متوجه شدیم یک تابلو فرش قدیمی و یک قالیچه دستباف که حدود 100 میلیون تومان ارزش داشت از خانه مادرمان سرقت شده است.

پس از این شکایت ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و در بررسی های خود دریافتند که زن 40 ساله ای به نام شهره به عنوان پرستار در خانه پیرزن کار می کرده است.

در ادامه تحقیقات از شهره آغاز شد که او در بازجویی ها منکر سرقت از خانه پیرزن شد اما به دلیل تناقض گویی های او ماموران به بازرسی خانه اش پرداخته و فرش و تابلو فرش سرقتی را در آنجا کشف کردند.

با کشف اموال سرقتی ، پرستار خانگی لب به اعتراف گشود و گفت : پس از مرگ زن سالمند و قبل از اینکه فرزندانش به آنجا بیایند این اموال را سرقت کردم.

در ادامه اموال سرقتی به فرزندان پیرزن تحویل داده شد .متهم نیز برای صدور قرار قانونی روانه دادسرا شد.

