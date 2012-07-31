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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

پاک بین خواستار شد:

اجرای مصوبه خرید آثار هنری توسط ادارات مازندران

اجرای مصوبه خرید آثار هنری توسط ادارات مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: یک هنرمند عرصه هنرهای تجسمی گفت: مسئولان استان باید مصوبه دولت مبنی بر خرید آثار هنری هنرمندان استان را اجرایی کنند.

علیرضا پاک بین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این مصوبه بسیاری از هنرمندان از حیث مادی و معنوی تزریق می شوند.

وی بیان داشت: راه اندازی موزه هنرهای معاصر در مازندران امری ضروری بوده که عملا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

پاک بین افزود: در مازندران استعدادهای فراوانی برای پویایی هنرهای معاصر وجود دارد ولی چندان توجه ای برای تشکیل موزه هنرهای معاصر صورت نمی گیرد.

وی خواستار معرفی بیشتر آثار تجسمی هنرمندان از سوی رسانه های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری شد.

پاک بین گفت: توجه جدی به هنرمندان پیشکسوت در مازندران از سوی مسئولان باید بیشتر شود.
 

کد مطلب 1662190

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