به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز (سه شنبه) با حضور در پالایشگاه شهید تندگویان تهران طرحهای بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده های این پالایشگاه از جمله بنزین و گازوئیل را مورد بهره برداری قرار داد.

واحد بنزین سازی پالایشگاه شهید تندگویان تهران، با هدف تولید روزانه 2.8 میلیون لیتر بنزین با کیفیت احداث شده که دارای دومین واحد تصفیه هیدروژنی نفتهای سبک (ایزومریزاسیون) پس از پالایشگاه اراک است.



واحد ایزومریزاسیون طرح بنزین سازی پالایشگاه شهید تندگویان دارای سیستم غربال جاذبهای مولکولی است که از طریق آن واحد ایزومریزاسیون، بنزینهای دارای اکتان پایین را جدا کرده و به خط اول واحد باز می گرداند و از این طریق عدد اکتان بنزین به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.



طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه نیز شامل واحدهای گوگردزدایی از گازوئیل، استحصال گوگرد و همچنین واحد سولفور ریکاوری می باشد.



با راه اندازی واحد گوگردزدایی از گازوئیل با ظرفیت 53 هزار بشکه در روز، گازوئیل با PPM کمتر از 10 تولید می شود. این اولین طرح تولید نفت گاز بر اساس گوگرد کمتر از 30 میلی گرم در لیتر در کشور است.



با راه اندازی این واحد و واحد سولفور ریکاور، با ظرفیت 110 تن گوگرد و واحد استحصال گوگرد با ظرفیت 212 تن گوگرد در روز، تمامی 14 واحد طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت این پالایشگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد.



این طرح به عنوان نخستین بخش از طرحهای 9 گانه مهر ماندگار در مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به شمار می آید که بزرگترین طرح اجرا شده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که تمام واحدهای آن در داخل پالایشگاه و در محیط بهره برداری احداث شده است. تولید فرآورده های نفتی با استاندارد یورو 5 از مهمترین ویژگی های این پروژه به شمار می آید.



برای احداث و بهره برداری از این طرحها در مجموع بیش از 810 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و پیمانکار و همه عوامل مدیریت و اجرای طرح، از نیروهای متخصص داخل کشور هستند.

