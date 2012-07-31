رستم قاسمی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت‌های فعلی نفت 100 تا 107 دلار برای تولیدکنندگان نفت جهان عادلانه است؟ گفت: به نظر می رسد نفت 100 دلاری قیمتی عادلانه باشد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بهای 100 دلار برای هر بشکه نفت خام در قابل قبول است، در پاسخ به سئوال مهر درباره آخرین وضعیت برگزایر نشست فوق العاده اوپک، تصریح کرد: با توجه به افزایش بهای نفت به بیش از 100 دلاری برگزایر نشست فوق العاده اعضای اوپک فعلا منتفی شده است.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین از تاخیر در سفر هیات ایرانی به ترکیه خبر داد و افزود: این سفر بنا به دلایلی با تاخیر انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، همزمان با ادامه تنش‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه، کاهش نگرانی‌ها از بهبود اقتصاد اسپانیا به عنوان چهارمین غول اقتصادی منطقه یورو، افزایش تقاضای نفتی چین و رشد اقتصادی آمریکا از دیگر محرک‌های افزایش قیمت جهانی نفت در چند روز گذشته بوده است.

در همین حال روز گذشته برای پنجمین روز متوالی به دنبال افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه یورو، بهای نفت سبک آمریکا برای تحویل در ماه سپتامبر با 82 سنت افزایش به بشکه‌ای 90 دلار و 13 سنت در هر بشکه رسید.

همچنین بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز برای تحویل در سپتامبر با 17 سنت افزایش به 107 دلار و 97 سنت در هر بشکه معامله شده است.

همزمان با افزایش قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، بهای نفت خم سبک و سنگین ایران هم با افزایش چند سنتی روبرو شده است به طوری‌که برای نخستین بار در چند هفته گذشته قیمت نفت سبک ایران از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرده است.

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 28 ژوئیه سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 100 دلار و 53 سنت در هر بشکه معامله شده است.

همچنین نفت خام سبک ایران 28 ژوئیه 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 99 دلار و 64 سنت، 97 دلار و 43 سنت و 99 دلار و سه سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 98 دلار و 95 به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 98 دلار و 25 سنت، 96 دلار و 43 سنت و 97 دلار و 63 سنت معامله شده است.