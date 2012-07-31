دل هواداران ملوان را شاد کردیم/ بردن صدرنشین لیگ برتر کار آسانی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی در کنفرانس خبری بعد از پایان دیدار تیم های فوتبال صبای قم و ملوان بندر انزلی در هفته سوم از نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه یادگار امام قم، اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود ولی ما در هر دو نیمه بارها موقعیت گلزنی داشتیم که سه تای آنها را استفاده کرده و به پیروزی دست یافتیم.



در آغاز بازی با گل تیم صبای قم غافلگیر شدیم



وی ادامه داد: ما در آغاز بازی با گل تیم صبای قم غافلگیر شدیم ولی در ادامه بازی به مراتب بازیکنان ما بهتر از صبای قم ظاهر شدند و با کنترل میانه میدان و در اختیار گرفتن جریان بازی چندین موقعیت گل ایجاد کردند که در نیمه اول یکی از آنها به گل تبدیل شد.



سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با بیان اینکه تیمش باید در نیمه نخست پیروز می شد، اضافه کرد: ما فیلم بازی های قبلی صبای قم را به خوبی دیده بودیم و شناخت خوبی از این تیم داشتیم که بر اساس این شناخت بازیکنان ما به خوبی توانستند خواسته های تاکتیکی کادر فنی را در زمین مسابقه پیاده کنند.



وی تصریح کرد: واقعا می گویم که صبا تیم پرقدرت و توانمندی است و این شکست دلیل بر ضعف صبا نیست، برخی اتفاقات بازی به خصوص دو بازیکن کمتر موجب شد تا صبا نتواند بازی خودش را ارائه کند، ضمن اینکه ما در این دیدار به خاطر بازی بهتر مستحق کسب پیروزی بودیم.



بازیکنان به خوبی خواسته های کادر فنی را در زمین بازی اجرا کردند



پورغلامی عنوان داشت: ما بر اساس شناختی که از صبای قم داشتیم به بازیکنان خط میانی گفته بودیم که باید توپ های ارسالی به خط حمله را پشت مدافعان میانی صبا بیاندازند که خوشبختانه اینگونه نیز شد و از این طریق به گل رسیدیم.



وی یاد آور شد: در مجموع بازیکنان ما به خوبی خواسته های کادر فنی را در زمین بازی اجرا کردند، و با اینکه باید در همان نیمه نخست پیروز می شدیم، در نیمه دوم چندین موقعیت گل ایجاد کردیم و با دو گل دیگر پیروز این میدان شدیم.



سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در پاسخ به این سئوال که آیا حمایت های حامی مالی جدید این تیم موجب تقویت تیم ملوان شده است یا خیر؟ تصریح کرد: به هر حال نمی توان منکر این موضوع شد، همیشه مسائل مالی با مسائل فنی ارتباط مستقیم دارد زیرا وقتی تیم از نظر مالی حمایت شود حتما بازیکنان با تمرکز بهتری بازی می کنند.



در لیگ دوازدهم رتبه ای تک رقمی را برای ملوان پیش بینی کرده ایم



وی عنوان کرد: ما در این فصل چندین بازیکن خود نظیر محسن مسلمان، مهدی دغاغله و محمد همرنگ را از دست دادیم ولی در عوض بازیکنان بهتری را جذب کردیم و در واقع ستاره های شهرمان را یک بار دیگر به جمع هواداران پرشور ملوان بازگرداندیم که این مهم سبب شد تا دلبستگی ها به تیم ملوان افزایش یافته و در لیگ امسال بهتر ظاهر شویم.



پورغلامی با بیان اینکه در لیگ دوازدهم رتبه ای تک رقمی را برای ملوان پیش بینی کرده ایم، در پاسخ به نظرش در خصوص نحوه قضاوت داور این دیدار، اظهار داشت: من در نیمه اول روی چند سوت داور که با حالت شک و تردید تصمیم گرفت اعتراض داشتم اما دیگر اتفاق خاصی در زمین بازی رخ نداد، ضمن اینکه در خصوص پنالتی ها نمی توانم اظهار نظر کنم زیرا دقیقا متوجه نشدم.