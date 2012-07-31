شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال جاری حدود 3 هزار و 547 سانحه رانندگی در کشور اتفاق افتاده است، گفت: 3 هزار و 334 نفر در سه ماهه ابتدای امسال بر اثر سوانح رانندگی کشته شدند که کاهش 6 درصدی را نشان می دهد و باید این رقم به کاهش 10 درصدی برسد.

وی در خصوص آمار تصادفات جاده ای در سه ماهه نخست امسال، گفت: آمارهای ارایه شده از سوی پزشکی قانونی و برای سه ماهه ابتدای سال اعلام شده است که براین اساس میزان مرگ و میر در جاده های برون شهری و روستایی نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته 6 درصد کاهش داشتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه براساس برنامه پنجم توسعه باید میزان تصادفات به 10 درصد کاهش یابد، اظهار داشت: به خصوص در شهریور ماه که با افزایش سفرهای برون شهری مواجه هستیم، باید با هماهنگی میان تمام ارگان ها از افزایش آمار تصادفات جلوگیری کنیم.

افندی زاده افزود: جلساتی با 8 استان که بیشترین تلفات جاده ای را داشتند، برگزار می شود تا راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش تصادفات در شهریورماه اندیشیده شود.

وی با اشاره به استان هایی که در 3 ماهه ابتدای امسال با کاهش تصادفات روبرو بودند، بیان کرد: یزد، ایلام، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد استان هایی بودند که بیش از 15 درصد کاهش تلفات در ابتدای سال داشتند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: استان های مازندران، مرکزی، قزوین، آذربایجان غربی و گیلان هم جزو استان هایی بودند که دراین مدت با افزایش میزان تلفات روبرو بودند.