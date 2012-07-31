شناسایی کودکان و خانواده های در معرض اعتیاد/ انجام مداخلات بحران برای پیشگیری از اعتیاد

بابک دین پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عمده ترین عوامل خطر خانواده ، وجود یک فرد سوء مصرف کننده مواد در خانواده است که اعضای خانواده یعنی همسر و فرزندان را به طور جدی در معرض خطر مصرف مواد یا مشکلات مربوط به آن قرار می دهد به گونه ای که عوامل خطر مرتبط و ناشی از مصرف مواد در خانواده مانند مشکلات عاطفی و روانی نظیر افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و خشونت، تنهایی، نادیده گرفته شدنبه همراه سایر مشکلات اجتماعی نظیر فقر، ارتباطات مختل، سوء رفتار و کناره گیری بر خانواده تحمیل شده و می تواند زمینه شروع مصرف مواد را در فرزندان یا همسران فرد سوء مصرف کننده هموار سازد.

وی ادامه داد: برطبق راهبردهای سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، توسعه خدمات پیشگیری از اعتیاد به خانواده های در معرض خطر مورد تاکید است و از طریق دستگاههای ذیربط، ضمن شناسایی خانواده ها و کودکان در معرض خطر، نسبت به انجام مداخلات در بحران، حمایت های اجتماعی، مشاوره، آموزش، حمایت و مددکاری ااقدام می شود.

به گفته وی، کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به منابع و امکانات موجود، برنامه هایی برای پیشگیری از سوء مصرف مواد در گروه های یاد شده در اولین و دومین سال برنامه پنجم توسعه در سطح کشور انجام پذیرفته است به گونه ای که در راستای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد با مشارکت سازمان های اجتماع محور بهزیستی کل کشور، کمیته امداد حضرت امام (ره) ، شبکه های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان زندانها اقدامات مناسبی در این عرصه محقق شده است.

دین پرست افزود: با انجام دو برنامه آموزشی و ارائه خدمات مشاوره ای، حمایتی شامل برنامه های پیشگیری خانواده محور برای خانواده هایی که به عنوان خانواده های در معرض خطر شناسایی نشده و به عنوان گروه مخاطب عمومی بوده وبرنامه ویژه خانواده های در معرض خطر شناسایی شده با هدف گسترش فضای سلامت خانواده، بهبود روابط، افزایش ظرفیت در رویارویی با مشکلات خانواده، افزایش مهارت های والدین، کاهش افسردگی اقدامات لازم انجام شد.

وی تا کید کرد: این امر مهم تا پایان برنامه پنجم توسعه با شتاب بیشتر استمرار خواهد داشت. البته باید یادآور شد با هدف ارتقای کیفی برنامه های مورد نظر، از طریق اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با برگزاری کارگاههای تخصصی 4 روزه نسبت به آموزش 65 نفر از کارشناسان سازمان بهزیستی ، کمیته امداد، سازمان زندانها، سازمان بسیج و شهرداری استان های مختلف، در خصوص نحوه مداخلات و انجام حمایت های اجتماعی نسبت به فرزندان و همسران معتادان اقدام شده که تاثیر بسزایی در نحوه مداخلات برای این قشر آسیب پذیر در برداشته است.