رئیس تیم ناظران بین المللی خواستار پایبندی به طرح عنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "بابکر گای" از همه طرفهای سوری خواست که به حمام خون در این کشور پایان دهند.

وی افزود: این فرصت برای من به وجود آمده است که به عنوان رئیس تیم ناظران در بیست روز آینده در سوریه فعالیت کنم.

رئیس تیم ناظران بین المللی گفت : به دولت سوریه شرح فعالیتهای خود را توضیح داده ایم و ما بر اساس قطعنامه 2056 عمل خواهیم کرد.

گای بیان کرد: همه طرفها باید به گفتگوهای سیاسی و پایان دادن به حمام خون توجه کنند. ما خشونتها و به کارگیری سلاح سنگین را در سوریه رصد می کنیم و همچنین تلاش خواهیم کرد که در صورتی که شرایط اجازه دهد بستر لازم را برای گفتگوی سیاسی فراهم کنیم.

وی افزود: همه چیز به وجود شرایط لازم برای فعالیت بستگی دارد و اینکه ما آزادانه بتوانیم ماموریت خود را انجام دهیم.

بابکر گای اظهارداشت : من به عنوان اولین دیدار خود به حمص و الرستن رفتم تا ارزیابی از میزان خشونت و به کارگیری سلاح سنگین داشته باشم و در آنجا با استاندار و تعدادی از اعضای ارتش موسوم به آزاد برای فراهم آوردن بستر لازم برای ایجاد گفتگوها ملاقات کردم.

گای گفت : من در دیدار از حمص شاهد گلوله باران توپخانه ای بودم در الرستن نیز شاهد خسارات زیاد در نتیجه بمبارانها بودم و تانکها را در خیابانها مشاهده کردم و همچنین شاهد ویرانی زیر ساختها از جمله پلها بودم.

رئیس تیم ناظران بین المللی ضمن ابراز نگرانی شدید از درگیری ها در حلب گفت : تیم ناظران در حلب خشونت شدید و به کارگیری بالگرد، تانک و توپخانه را رصد کرده است و من از همه طرفها می خواهم که خویشتندار باشند و از خونریزی پرهیز کنند.

گای گفـت : احساس می کنم که درگیری مسلح و دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد باید به سوی گفتگو سوق داده شود و به طرح ششگانه کوفی عنان توجه شود.