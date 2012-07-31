  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

نگرانی از خشونت گروههای مسلح/

رئیس تیم ناظران بین المللی خواستار پایبندی به طرح عنان شد

رئیس تیم ناظران بین المللی خواستار پایبندی به طرح عنان شد

رئیس تیم ناظران بین المللی در سوریه با ابراز نگرانی از ادامه خونریزی و خشونت در این کشور به سبب ادامه اقدامات تروریستی گروههای مسلح مورد حمایت محور غربی عربی ضد سوری بر ضرورت پایبندی به طرح عنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "بابکر گای" از همه طرفهای سوری خواست  که به حمام خون در این کشور پایان دهند.

وی افزود: این فرصت برای من به وجود آمده است که به عنوان رئیس تیم ناظران در بیست روز آینده در سوریه فعالیت کنم.

رئیس تیم ناظران بین المللی گفت : به دولت سوریه شرح فعالیتهای خود را توضیح داده ایم و ما بر اساس قطعنامه 2056 عمل خواهیم کرد.

گای بیان کرد: همه طرفها باید به گفتگوهای سیاسی و پایان دادن به حمام خون توجه کنند. ما خشونتها و به  کارگیری سلاح سنگین را در سوریه رصد می کنیم و همچنین تلاش خواهیم کرد که در صورتی که شرایط اجازه دهد بستر لازم را  برای گفتگوی سیاسی فراهم کنیم.

وی افزود: همه چیز به وجود شرایط لازم برای فعالیت بستگی دارد و اینکه ما آزادانه بتوانیم ماموریت خود را انجام دهیم.

بابکر گای اظهارداشت : من به عنوان اولین دیدار خود به حمص و الرستن رفتم تا ارزیابی از میزان خشونت و به کارگیری سلاح سنگین داشته باشم و در آنجا با استاندار و تعدادی از اعضای ارتش موسوم به آزاد برای فراهم آوردن بستر لازم برای ایجاد گفتگوها ملاقات کردم.

گای گفت : من در دیدار از حمص شاهد گلوله باران توپخانه ای بودم در الرستن نیز شاهد خسارات زیاد در نتیجه بمبارانها بودم و تانکها را در خیابانها مشاهده کردم و همچنین شاهد ویرانی زیر ساختها از جمله پلها بودم.

رئیس تیم ناظران بین المللی ضمن ابراز نگرانی شدید از درگیری ها در حلب گفت : تیم ناظران در حلب خشونت شدید و به کارگیری بالگرد، تانک و توپخانه را رصد کرده است و من از همه طرفها می خواهم که خویشتندار باشند و از خونریزی پرهیز کنند.

گای گفـت : احساس می کنم که درگیری مسلح و دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد باید به سوی گفتگو سوق داده شود و به طرح ششگانه کوفی عنان توجه شود.

کد مطلب 1662199

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