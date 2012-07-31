بسیج ورزشکاران در راستای تعالی و تقویت ورزش کردستان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی شامگاه دوشنبه در دومین جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران استان کردستان اظهار داشت: در راستای تعالی و تقویت هر چه بهتر ورزش در بین جامعه هدف امروزی بسیج ورزشکاران گام های اساسی را برداشته است.

وی با اشاره به اساس نامه و فلسفه وجودی بسیج برای تحت پوشش قرار دادن اقشار مختلف مردم در عرصه های گوناگون افزود: ورزشکاران استان کردستان یکی از ورزشکاران نمونه کشور هستند که با اخلاق اسلامی وارد عرصه های ملی و بین المللی می شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر در حوزه ورزش و توسعه امکانات و فضاهای ورزشی استان تلاش های خوبی صورت گرفته است.

عبدالهی با بیان این مطلب که با کمک بسیج ورزشکاران و دیگر سازمان ها در زمینه افزایش سرانه های ورزش گام های موثری برداشته شده است، ادامه داد: در هر جامعه ای ورزش یکی از حوزه های مهم و تاثیر گذار بر دیگر حوزه ها است و برای تعالی ورزش ایجاد بسترها ضروری است.

وی یادآور شد: نیاز است حلقه های صالحین در هئیت های ورزشی استان کردستان ایجاد و راه اندازی شود و برای اجرای هر چه بهتر این طرح باید هئیت ها همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: با اقدامات انجام گرفته و برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد درخشش هر چه بیشتر ورزشکاران استان در عرصه های مختلف ورزشی باشیم.