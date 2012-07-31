  1. فرهنگ و ادب
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

اختصاصی مهر/

قرآن خطی نفیس معروف به قمی به زودی چاپ می‌شود

قرآن خطی نفیس معروف به قمی به زودی چاپ می‌شود

نسخه نفیس قرآن خطی معروف به قرآن قمی با همکاری کتابخانه ملی ایران و انتشارات کلک سیمین در آینده نزدیک چاپ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای آنچه وظایف و ماموریت‌های قانونی‌، مشارکت در برنامه‌های قرآنی ماه رمضان و به منظور صیانت از گنجینه‌های نفیس خود و نیز امکان استفاده علاقه مندان از این مجموعه‌ها، تصمیم به انعقاد تفاهم نامه همکاری با انتشارات «کلک سیمین» برای چاپ نسخه نفیس قرآن خطی معروف به قرآن قمی گرفته است.

نسخه نفیس قرآن خطی معروف به قرآن قمی به لحاظ آرایه‌های هنری اعم از تذهیب، ترصیع، سرلوح، کتیبه و نقوش محاسباتی و خطی، بسیار زیبا و منحصر به فرد است.

چاپ این قرآن بر اساس تفاهم نامه همکاری با موسسه «کلک سیمین» صورت می‌گیرد و این تفاهم نامه در یک آئین نمادین در ماه رمضان و در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه مل ایران در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امضا می‌شود.

کتابخانه ملی همچنین اعلام کرده از آنجا که تیراژ و نوع چاپ این نسخه به صورت منحصر به فرد تنظیم شده، بلافاصله پس از امضاء تفاهم‌نامه مذکحور، نسبت به ارائه آن برای علاقه‌مندان از طریق پیش ثبت نام اقدام خواهد شد.

کد مطلب 1662210

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