مرغ در بازار کیلویی 6300 تومان شد/ موج جدید کاهش قیمت مرغ

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر در خصوص قیمت فعلی مرغ اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری درحدود 4250 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار درحدود 6300 تومان است. پیش از این، قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر بیش از 7000 تومان شده بود.

وی با بیان اینکه اگر نهاده ها به صورت مداوم به دست تولیدکنندگان برسد شاهد روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خواهیم بود، گفت: صنعت پرورش مرغ گوشتی روزانه به 10 هزارتن نهاده ذرت و 5 هزارتن نهاده کنجاله سویا نیاز دارد که باید به طور مستمر تامین شود تا قیمت مرغ در بازار افزایش پیدا نکند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درخصوص میزان دریافت نهاده کنجاله سویا، گفت: تاکنون فقط درحدود 23 درصد از 55 هزارتن کنجاله سویایی که از شرکت پشتیبانی امور دام طلب داشتیم را دریافت کرده ایم و امیدواریم بتوانیم مابقی آن را بگیریم.

وی در ادامه افزایش قیمت نهاده ذرت در بازار را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه طی چند روز گذشته قیمت نهاده ذرت از هرکیلوگرم 580 تومان به 650 تومان افزایش یافته و این مسئله مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.

مقدم نیا درخصوص میزان تولید گوشت مرغ عنوان کرد: با توجه به اینکه ماهیانه در حدود 90 میلیون تا 95 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود، انتظار داریم در ماه بالغ بر 144 هزارتن گوشت مرغ تولید و به بازار عرضه کنیم.