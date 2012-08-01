دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه در بیجار راه اندازی می شود

سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بر تدوین سند چشم انداز توسعه شهرستان بیجار توسط دانشگاهیان تاکید کرد و افزود: یکی از علل موفق نبودن طرح های اقتصادی نظارت بانک ها و دستگاه های مرتبط بر هزینه کرد تسهیلات بانکی در راستای تحول اقتصادی است که این امر مستلزم هدفمند شدن اعتبارات در راستای حمایت از تولید و کارآفرینی است.

وی بیان کرد: جوانان تحصیل کرده، مهمترین نقش را در پیشرفت هر جامعه ای دارند، چرا که تحصیل و آموزش را می توان مهمترین اندام و قلب جامعه دانست که هر‌گونه آسیب به آن موجب زیان به بخش های دیگر جامعه می شود و باید این حوزه به صورت ویژه تقویت شود.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت علمی کشور مرهون تلاش دانشگاهیان است، اظهار داشت: امروزه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیروی محرکه توسعه کشور هستند که حرکتی رو به رشد‌ را برای توسعه با مجهز کردن خود به آخرین دستاوردهای علمی آغاز کرده اند.

بیاتیان یادآور شد: دانشگاه ها به عنوان زیر ساخت توسعه محسوب می شوند بنابراین باید در مسیری حرکت کنند که رشته های ایجاد شده تناسب کافی با بازار کار و نیاز جامعه پیرامونی داشته باشند که متاسفانه طی چند سال اخیر تا حدودی در این بخش دچار مشکلاتی شدیم و باید این نقاط ضعف را شناسایی و جبران کرد.