شرایط استقلال برای انتقال جباری به النصر/ جدایی احتمالی در نیم فصل

علی فتح‌الله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشنهاد رسمی باشگاه النصر امارات برای انتقال مجتبی جباری به این باشگاه و همچنین پیشنهادات باشگاه‌های قطری به پژمان منتظری و فریدون زندی ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط باشگاه‌های اماراتی با باشگاه‌های قطری فرق می‌کند. در فوتبال قطر بازیکنان ایرانی شدیدا افت می‌کنند و درحال حاضر ما نگران هستیم که این افت برای آندرانیک تیموریان هم پیش بیاید.

وی در همین خصوص افزود: در باشگاه‌های اماراتی اما شرایط بازی بازیکنان ایرانی بهتر است و فوتبال آن بازیکنان تحت نظارت بیشتری از سوی مربیان ایرانی قرار دارد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: در حال حاضر دعوتنامه رسمی از باشگاه النصر امارات برای انتقال مجتبی جباری به این باشگاه به دست ما رسیده و قرار است امروز سه شنبه پاسخ اماراتی‌ها را به صورت رسمی بدهیم.

وی درخصوص پاسخ رسمی باشگاه استقلال به باشگاه النصر در خصوص انتقال مجتبی جباری اظهار داشت: اگر این پیشنهاد رسمی از یک باشگاه قطری بود پاسخ ما به طور قطعی منفی بود اما پاسخ ما برای انجام مذاکره با مسئولان باشگاه النصر امارات مثبت است. ما باید ببینیم که مسئولین باشگاه النصر تحت چه شرایطی و در چه مقطع زمانی جباری را می‌خواهند.

فتح‌الله‌زاده خاطر نشان کرد: در این خصوص با مسئولان باشگاه النصر طی هفته جاری مذاکره کرده و پاسخ نهایی خود را در رابطه با انتقال جباری به این باشگاه آخر این هفته و یا حداکثر اوایل هفته بعد خواهیم داد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم مسائلی که بر سر انتقال فرهاد مجیدی در فصل قبل به وجود آمد و باعث دلخوری هواداران شد، این بار در خصوص مجتبی جباری پیش بیاید بنابراین پیشنهاد باشگاه النصر را با دقت و وسواس خاصی بررسی کرده و تمام موارد را برای مذاکره با اماراتی‌ها در نظر می‌گیریم.

وی با تاکید براینکه امیر قلعه نویی باید نظر نهایی را در خصوص حفظ و یا انتقال مجتبی جباری به باشگاه النصر بدهد، گفت: اصلی‌ترین شرط ما برای باشگاه اماراتی مربوط به مقطع زمانی است که آنها می‌خواهند مجتبی جباری به این باشگاه منتقل شود. ما فقط در صورتی با این انتقال موافقت می‌کنیم که در پایان نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر صورت گیرد.

فتح‌الله‌زاده افزود: به نظر می‌رسد که اماراتی‌ها نیز این مقطع زمانی را برای انتقال جباری در نظر گرفته‌اند. البته این موضوع در مذاکره مستقیم ما با مسئولان باشگاه النصر مشخص می‌شود اما بازهم تاکید می‌کنم که در این خصوص سرمربی تیم باید نظر نهایی را بدهد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص پیشنهادات باشگاه‌های قطری برای جذب برخی از بازیکنان این تیم گفت: ما چند پیشنهاد رسمی از باشگاه‌های قطری برای انتقال بازیکنانی مانند پژمان منتظری و فریدون زندی داشتیم که پاسخ منفی قطعی به این پیشنهادات دادیم و همانطور که گفتم مخالف انتقال بازیکنان ایرانی به لیگ قطر هستیم، حتی اگر این پیشنهاد برای بازیکنی مانند مجتبی جباری باشد.