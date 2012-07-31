  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

هند ایران را متهم به ترور دیپلمات رژیم صهیونیستی کرد

هند ایران را متهم به ترور دیپلمات رژیم صهیونیستی کرد

پلیس هند با انتشار گزارشی، ایران را مسئول ترور دیپلمات های صهیونیست در دهلی نو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، پلیس هند در گزارشی مدعی شده که پنج عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تلاش داشتند تا یک دیپلمات اسرائیلی را در ماه فوریه با بمب مغناطیسی بکشند.

تایمز هند به نقل از این گزارش پلیس می نویسد: این پنج نفر ظاهراً با روادید جهانگردی وارد هند شده اند و پس از اقدام به ترور این کشور را ترک کرده اند.

حمله به این دیپلمات صهیونیست در 24 بهمن سال گذشته صورت گرفت و وی با استفاده از یک خودروی بمب گذاری شده که بر سر راهش منفجر شد، مورد سوء قصد قرار گرفته است.

برخی از رسانه ها در همان زمان از برنامه ریزی این اقدام تروریستی از سوی خود اسرائیل خبر دادند. روزنامه تایمز هند در همان زمان اعلام کرد که تامیل پاردو رئیس موساد چند روز قبل از انفجار وارد هند شده بود.

کد مطلب 1662222

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