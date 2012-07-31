حفظ شعارهای انقلاب از اهداف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی مردمی و انقلابی است که به فرمان مستقیم معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در 12 مرداد سال 1359 تشکیل شد و تاکنون منشأ برکات زیادی در ساماندهی و هماهنگی برگزاری مراسم ملی و ایام الله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود شده است .

این بیانیه حاکیست: این نهاد انقلابی افتخار آن را دارد که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ( مد ظله العالی ) از آن به عنوان کهن ترین و پرسابقه ترین نهاد نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد فرموده که بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه شکل گرفته است .

در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس این نهاد مردمی و انقلابی ، از حضور آگاهانه ، غیرتمندانه و متعهدانه امت سلحشور و با بصیرت استان مرزدار ایلام در مراسم و ایام الله تقدیر نموده و سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و همچنین سربلندی و اقتدار بیش از پیش انقلاب اسلامی را از خداوند بزرگ و متعال مسئلت می کند .

حفظ شعائر انقلاب از اهداف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام حفظ شعارهای انقلاب اسلامی از طریق برگزاری باشکوه آیین های انقلابی را از مهترین وظایف و اهداف این نهاد دانست.

حجت الاسلام " جواد نوری " به مناسبت 12 مردادماه سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) گفت: برگزاری با شکوه و در خور شأن نظام آیین های انقلابی و ایام ا... از مهمترین نماد های اعتقاد و وفاداری امت مسلمان به آرمانهای مقدس انقلاب خمینی (ره) بوده که باید همواره مد نظر قرار داشته و در این راستا نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان متولی امر بسار مهم و تأثیرگذار است .

وی ادامه داد: تلاش برای تحقق آرمانهای انقلاب رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و منویات ولی امر مسلمین و شهدای گرانقدر باید همواره در دستاور کار آحاد ملت به ویژه نهادهای فرهنگی تبلیغی و البته همه نهادهای نظام قرار داشته باشد و گامهای موثری در این راستا برداشته شود.

وی افزایش حضور حماسی و مشارکت مردم در آئین ها و مراسمات و گسترش کمی و تقویت کیفی برنامه های محوری را از رویکردهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری مراسمهای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود : برگزاری باشکوه آیین های انقلابی اقتدار و صلابت مردمی نظام اسلامی را نمایان ساخته و ایستادگی و پایداری هوشمندانه و عزت آفرین ملت ایران در رویارویی با تهدیدات و توطئه های دشمنان را به جهانیان نشان می دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: این نهاد با بیش از سه دهه فعالیت فعالیت هایی در عرصه مقابله با تبلیغات منفی و جنگ نرم دشمنان نیز داشته که دفاع از ارزشهای اسلامی ، شور آفرینی و نشاط انگیزی در برگزاری مراسمات و شناساندن ابعاد مختلف زندگی حضرت امام (ره) در فرصت های مختلف از نمونه های آن است.