بیکاری منشاء تمامی منکرات و مواد مخدر است

علی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده، بزرگترین معروف را تولید ملی و بزرگترین منکر را استفاده از کالاهای خارجی شعار بسیجیان بشاگردی عنوان کرد.

پهلوانی با اظهار اینکه باید فرهنگ خرید کالاهای ایرانی در خانواده ها و به خصوص بسیج خواهران فرهنگ سازی شود، اضافه کرد: با فرهنگ سازی این قضیه در جامعه تولید ملی افزایش می یابد.

وی گفت: اگر تولید ملی خوب انجام شود وعدم حمایت از کالاهای خارجی نیز به خوبی انجام گیرد آمار بیکاری به شدت کاهش می یابد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشاگرد در مورد اردوهای هجرت سه گفت: در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و مغفرت است در کنار روزه داری و عبادت خدمت رسانی به محرومین از بهترین کارهای خداپسندانه است که جوانان بشاگردی لیاقت استفاده از این فرصت را داشته اند.

پهلوانی افزود: این طرح در شهرستان بشاگرد از بیستم تیر ماه شروع به کار کرده و کار زیباسازی12 مدرسه با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد انجام می شود.

وی افزود: این طرح تا بیستم شهریور ماه ادامه دارد و از 70 نفر دانش آموز بسیجی در این طرح کار مرمت وزیبا سازی 12مدرسه را انجام می دهند.