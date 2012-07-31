منچستریونایتد با شورلت رکورد قرارداد دنیا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه صاحبنام انگلیسی با شرکت جنرال موتورز قراردادی هفت ساله به ارزش 210 میلیون پوند منعقد کرده و از فصل 15-2014 با لباس‌های منقش به نام این شرکت به میدان می‌رود. این قرارداد، به طور سالیانه 10 میلیون پوند بیشتر از قرارداد فعلی این باشگاه با AON است.

بر پایه گزارش سان، قرارداد منچستریونایتد با جنرال موتورز به ارزش سالیانه 30 میلیون پوند، بالاترین رکورد جذب حامی مالی را به خود اختصاص داده است. پیش از این بارسلونا با "قطر فاندیشن" قراردادی سالانه به ارزش 25 میلیون پوند منعقد کرده بود.

"ریچارد آرنولد"، مدیر بازرگانی باشگاه منچستریونایتد در این خصوص گفت: این یک قرارداد فوق العاده بلندمدت برای باشگاه است. ما فقط 6 هفته با شورلت شراکت داشته‌ایم اما آنها ایده‌های خوبی را مطرح کرده‌اند که به نفع هر دو طرف است. این قرارداد همچنین به نفع 659 میلیون هوادار تیم ما در سرتاسر جهان است.