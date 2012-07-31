سهم 20 رشته دانشگاهی در تولید علم/ بیشترین مقالات در مهندسی

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان تولیدات علمی رشته های دانشگاهی گفت: چند سالی است که ارتباطات علمی دانشمندان و پژوهشگران ایران با آموزش عالی و تحقیقات علمی جهان بیش از پیش پیوند خورده و هر روز بر دامنه ارتباطات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور افزوده می شود.

وی با بیان اینکه چاپ مقاله در نشریات معتبر بین المللی افتخاری است بزرگ که اعتبار و جایگاه علمی ایران را در بین کشورهای جهان به خوبی و مثبت تعریف می کند، ادامه داد: نشر مقاله در مجلات معتبر بین المللی نشان دهنده پویایی علم در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از یک طرف و توجه ویژه سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی به پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی از سوی دیگر است که بر روی هم موجب شده نشاط علمی پژوهشی بر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی حاکم شده و اعضای هیات علمی با تمام توان و ظرفیت می کوشند نام ایران را در جمع کشورهای تولید کننده علم ارتقا دهند.

تعداد مقالات چاپ شده توسط ایران

به گفته سرپرست ISC ، آماری که از پایگاه تامسون رویترز استخراج شده و مربوط به اول ژانویه تا 21 ژوئیه سال 2012 میلادی است، نشان می دهد که در مجموع 12 هزار و 346 مقاله در نشریات معتبر بین المللی به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده که در این مدت رقمی درخور توجه به شمار می آید.

آمار تولید مقالات علمی بر حسب رشته های دانشگاهی

وی تاکید کرد که تفکیک کل آمار تولید علم ایران به رشته های دانشگاهی، سهم و مشارکت هر یک از رشته ها را در تولید علم به خوبی به تصویر می کشد در این باره می توان گفت که رشته مهندسی به طور کلی بر حسب تعداد انتشارات با تولید 2378 مقاله حائز رتبه اول است، سپس رشته های شیمی، علم مواد، فیزیک و ریاضیات به ترتیب با تولید 1912 مقاله، 1130 مقاله، 1057 مقاله و 778 مقاله رتبه های دوم تا پنجم را به دست آورده اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: سایر رشته های دانشگاهی که در تولید علم در طی دوره یاد شده رتبه های ششم تا دهم را در اختیار دارند مربوط به علم کامپیوتر(571 مقاله)، مکانیک (507 مقاله)، علم پلیمر (389 مقاله)، کشاورزی(273 مقاله) و داروسازی (370 مقاله) است.

مهراد در مورد سایر رشته های دانشگاهی اعلام کرد که بیوشیمی و بیولوژی ملکولی، اکولوژی و محیط زیست، سوخت و انرژی، پزشکی بالینی، علوم و تکنولوژی، صنایع غذایی، ترمودینامیک، اپتیک، منابع آب و علوم اعصاب به ترتیب در جایگاههای 11 تا 20 تولید علم قرار دارند که میزان تولیدات علمی آنها بین 360 تا 200 مقاله اعلام شده است.