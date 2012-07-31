مربی کردستانی همراه تیم ملی کشتی فرنگی به المپیک اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، "جمشید خیرآبادی" به همراه تیم ملی کشتی فرنگی کشور به منظور رقابت در مسابقات کشتی المپیک لندن صبح امروز عازم لندن شد.

تیم کشتی فرنگی ایران در این دوره از مسابقات در اوزان 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلو با کشتی گیران بزرگ دنیا به رقابت می پردازند.

سرمربی و مربیان تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت های المپیک لندن "محمد بنا" سر مربی ، مربی اول "جمشید خیرآبادی"، مربی دوم "ایرج اسفندیاری فر" و مربی سوم نیز " رسول خیرین" هستند.

گفتنی است تیم کشتی فرنگی ایران با توجه به اردوهای متعدد و فشرده ای که داشته است در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برد.

همچنین یک مربی و یک داور کردستانی به پارالمپیک لندن اعزام می شوند.

"هوشنگ شریعتی" داور توانمند گلبال کردستانی با "افشین زند کریمی" سرمربی تیم ملی گلبال ایران برای حضور در مسابقات پارالمپیک لندن اعزام می شوند.