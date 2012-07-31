لزوم اقدام عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد صنایع فولاد و آهن در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی زاهدی طی دیدار مجمع نمایندگان استان کرمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توانمندیها و استعدادهای استان کرمان در حوزه صنت و معدن اظهار داشت: مواد معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله مس، مولیبدن، نقره، آهن، تیتانیوم، طلا، کروم، منگنز، گارنت، سیلیس، انواع خاکهای صنعتی، مواد اولیه کاشی و سرامیک، انواع سنگهای قیمتی، تزیینی و نما تنها بخشی از توانمندی های معدنی استان کرمان است.
وی با اشاره به ذخایر معدنی عظیم از جمله سنگ آهن در استان کرمان گفت: کرمان در انتظار تحولات بزرگ صنعتی است.
زاهدی همچنین به نبود صنایع جنبی در این زمینه اشاره کرد و با ابراز نارضایتی از نبود صنایع فولاد و آهن در استان کرمان بیان داشت: ظلم و اجحاف بزرگی در حق این استان شده است.
رئیس مجمع نمایندگان کرمان افزود: در حالیکه سنگ آهن از معادن این استان و توسط معدنکاران کرمان استخراج می شود، اما این سنگ آهن خام به خارج از کرمان منتقل و یا خارج از کشور صادر می شود و مردم خود کرمان از مزایا آن بی بهره هستند.
وی خواستار توجه جدی و اقدام عملیاتی توسط وزارت صنعت برای ایجاد صنایع فولاد و آهن در استان کرمان شد.
لزوم انتقال دفتر بازنشستگی مس به کرمان/95 درصد اعضای صندوق کرمانی هستند
زاهدی با اشاره به ذخایر عظیم مس در استان کرمان و اینکه بیش از 67 درصد معادن مس کشور در خاک استان کرمان است، گفت: اما هیچ تراکنش و گردش مالی حاصل از این معادن و صنایع در استان کرمان نمی شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد اعضای صندوق بازنشستگی مس در استان کرمان هستند، ابراز داشت: اما دفتر این صندوق در تهران است و باید هر چه سریع تر به کرمان منتقل شود.
زاهدی به مشکلات و حواشی پیرامون باشگاه ورزشی صنعت مس کرمان و مسائل مدیریتی پیرامون آن اشاره کرد و خواستار توجه جدی مسئولان مس به این موضوع شد.
وی با اشاره به تولید 70 درصد کروم کشور و بزرگ ترین ذخیره تیتانیوم کشور و منطقه خاورمیانه در جنوب استان کرمانخواستار توجه جدی به توسعه جنوب استان کرمان شد.
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