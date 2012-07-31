  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

همکاری دانشگاه اصفهان با شرکت‌های جذب دانشجویان غیر ایرانی

همکاری دانشگاه اصفهان با شرکت‌های جذب دانشجویان غیر ایرانی

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان از همکاری این دانشگاه با شرکت‌های فعال در زمینه جذب دانشجویان غیر ایرانی خبر داد و گفت: با کمک این شرکت ها می خواهیم جذب دانشجوی خارجی را افزایش دهیم.

محمد حسین استکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه اصفهان برای افزایش تقاضای دانشجویان غیر بورسیه خارجی قصد دارد با شرکت های فعال در زمینه جذب دانشجویان غیر ایرانی در کشور همکاری کند و از پتانسیل و ظرفیت این شرکت ها بهره برداری کند.

وی با بیان اینکه هنوز قراردادی با شرکتی منعقد نشده است، افزود: درحال شناسایی و بکارگیری شرکت هایی هستیم که دارای مجوز هستند.
 
معاون آموزشی دانشگاه اصفهان افزود: اکنون بیش از 140 دانشجوی بورسیه و غیر بورسیه خارجی در دانشگاه اصفهان مشغول تحصیل هستند.
 
وی درباره اینکه برای جذب دانشجویان خارجی چه تسهیلاتی به آنان ارایه می شود، گفت: با توجه به اینکه دانشجویان غیر بورسیه باید شهریه پرداخت کنند کمک مالی انجام نخواهیم داد اما همکاری لازم را برای تهیه امکانات مورد نیازشان خواهیم داشت.
کد مطلب 1662246

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