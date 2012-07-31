محمد حسین استکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه اصفهان برای افزایش تقاضای دانشجویان غیر بورسیه خارجی قصد دارد با شرکت های فعال در زمینه جذب دانشجویان غیر ایرانی در کشور همکاری کند و از پتانسیل و ظرفیت این شرکت ها بهره برداری کند.

وی با بیان اینکه هنوز قراردادی با شرکتی منعقد نشده است، افزود: درحال شناسایی و بکارگیری شرکت هایی هستیم که دارای مجوز هستند.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان افزود: اکنون بیش از 140 دانشجوی بورسیه و غیر بورسیه خارجی در دانشگاه اصفهان مشغول تحصیل هستند.

وی درباره اینکه برای جذب دانشجویان خارجی چه تسهیلاتی به آنان ارایه می شود، گفت: با توجه به اینکه دانشجویان غیر بورسیه باید شهریه پرداخت کنند کمک مالی انجام نخواهیم داد اما همکاری لازم را برای تهیه امکانات مورد نیازشان خواهیم داشت.