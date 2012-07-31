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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

اعلایی:

اقتصاد مقاومتی با استفاده از تولیدات داخلی امکان پذیر است

اقتصاد مقاومتی با استفاده از تولیدات داخلی امکان پذیر است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: اقتصاد مقاومتی با استفاده از تولیدات ملی و بومی، راه های خودکفایی و بالندگی نظام را هموار می سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در گفتگویی با بیان اینکه فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه ی اقتصاد بیانگر این نکته است که امور اقتصادی کشور نیاز به راهکارهای جدیدی در برابر توطئه ها و تحریم های دشمنان دارد، اظهار داشت: مردم و مسئولان باید در حرکتی جهادگونه اقتصاد کشور را به بهترین شکل ممکن اداره نمایند و در این راستا گام های بلند و مثمرثمری برداشته شود که به عزت و سرافرازی نظام ختم شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در سال جاری که به نام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر انقلاب در جامعه طنین انداز است، نیاز است که در همه ابعاد باید تلاش خود را به کار گیریم و اقتصاد را از دیدگاه دولتی به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی و حضور مردم در عرصه اقتصاد سوق دهیم که قطعأ بهترین و بیشترین نتیجه را کسب خواهیم کرد.

استاندار ایلام بیان داشت: تحریم ها و تهدیدها خوشبختانه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به فرصت هایی تبدیل شده که ایران اسلامی را در بالاترین پله های سرافرازی و سربلندی قرار داده است و امروز عرصه ای جدید از مبارزه با استکبار در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح است که به منظور تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن فشارهای اقتصادی خارجی و تقویت و حمایت از تولیدات داخلی می باشد که تلاش برای رشد و شکوفایی است.


 

کد مطلب 1662247

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