به گزارش خبرنگار مهر، ساخت پروژه سینمایی "لاله" یکی از خبرسازترین رویدادهای فرهنگی این روزها در حوزه سینما است که با بحث و نظرهای بسیاری همراه شده و انتقادات بسیاری را هم به خود جلب کردهاست. در میان حامیان فیلم نام عالیترین مقام اجرایی کشور طرح شده و از سوی دیگر چهرههای سیاسی و فرهنگی تأثیرگذاری در مقام انتقاد از این پروژه وارد میدان شدهاند. انتقاداتی که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی را دست به قلم کرد تا شاید بخشی از ابهامات موجود پیرامون این پروژه را پاسخ گفته باشد. این نامهنگاری اما انتقادات را وارد فاز تازهای کرد.
اینبار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی وارد میدان شد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی رسماً درباره این پروژه توضیح خواست. بیژن نوباوه یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نخستین کسانی بود که در خصوص ساخت این پروژه مخالفت خود را علنی کرد و حتی هشدار داد اگر وزارت ارشاد به نظر کمیسیون فرهنگی توجه نکند؛ این کمیسیون مجموعه وزارت ارشاد را زیر سئوال خواهد برد و با این پروژه به شدت برخورد خواهد کرد.
در کنار این اظهارنظرهای پراکنده، هفته گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس میزبان محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور بودند. جلسهای که بدون هیچ بازتاب خبری و رسانهای برگزار شد اما شنیدهها حاکی از آن است که برای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قانعکننده نبودهاست.
برهمین اساس هم عصرامروز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس جلسهای برای بررسی ابعاد مختلف پروژه سینمایی "لاله" برگذار خواهند کرد تا درباره این فیلم پرحاشیه نظر قطعی خود را اعلام کنند. بهخصوص که از روزگذشته نام اسفندیار رحیممشایی؛ چهره پرحاشیه دولت بهعنوان اصلیترین حامی "لاله" رسانهای شدهاست. باید منتظر ماند و دید گام بعدی نمایندگان مجلس در قابل این پروژه میلیاردی چه خواهد بود؟
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