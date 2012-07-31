استان فرهنگی کردستان نیاز به دید فرهنگی مدیران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان کردستان بیان کرد: استان کردستان استانی فرهنگی و هنری است که باید دید مسئولان در طراحی و برنامه ریزی برنامه ها بسته به فضای فرهنگی استان در حرکت باشد.وی عنوان کرد: کم ‌کاری مدیران در حوزه فرهنگی عامل اساسی وقوع جرائم و برخی از ناهنجاری‌ ها در جامعه است و بی‌ توجهی به مسائل دینی در جوامع اسلامی غیرقابل قبول است.معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان برخورد با هنجارشکنان در جامعه را وظیفه ای دینی و شرعی دانست و افزود: تذکر لسانی برای جلوگیری از وقوع جرائم و هنجارشکنی‌ ها الزامی است و تکرار آن نیازمند برخورد جدی و قانونی و حتی پلمب واحدها و اماکن متخلف در سطح استان است.حسن زاده هم مرزی استان کردستان با عراق را از دلایل افزایش کار فرهنگی به منظور ارتقا جایگاه این استان در دید بین المللی دانست و گفت: استفاده از ماهواره به عنوان سلاح ضد فرهنگی در خانواده ها کاربرد دشمن و برد هجمه دشمن را افزایش داده که باید این اسلحه با تدبیر مردم و ارائه راهکار مدیران از بین برود.وی بیان کرد: بی ‌توجهی افراد جامعه به مسائل دین و مذهب به این معنی است که کارها و برنامه ‌های اجرا شده کافی نبوده و نیازمند توجه بیشتر و برنامه ‌ریزی عمیق تر در این حوزه از سوی مدیران است.معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان اعلام کرد: نوع پوشش برخی از زنان و دختران در خیابان‌ در خور جامعه اسلامی نیست و باید به صورت جدی با این مسئله برخورد شود و تولید کنندگان را نیز ترغیب به ارائه کالای اسلامی مناسب تشویق کرد.حسن زاده بیان کرد: ادارات ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش تمام وظایف محوله خود در حوزه کار فرهنگی و افزایش معنویات در جامعه هدف خود به درستی انجام داده اند و جزء ادارات فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستند.وی با توجه به استراتژی ویژه نظام اسلامی اعلام کرد: حضور در مراسمات دینی و مناسبت های اسلامی توسط مدیران می تواند آنها را تبدیل به الگو و مدیر موفق در جامعه با تاثیرگذاری بیشتر در سخنان تبدیل کند.معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: هنر مدیران باید جذب مردم با رفتار حسنه خود باشد و بتوانند نقاط ضعف خود را با ارشادات مردمی تقویت و نقاظ قوت را ارتقا دهند چرا که مسائل اجتماعی توسط مردم بهتر درک و لمس می شود.حسن زاده مشورت را از ویژگی های اصلی حاکمیت اسلامی دانست و افزود: صرف اعتبارات فرهنگی ادارات با استفاده از درایت مدیران و رصد درست موقعیت ها نتیجه لازم را در دراز مدت با اثرگذاری بهتر نشان می دهد.

کد مطلب 1662251