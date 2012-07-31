تعهدات اشتغال در دهگلان 139 درصد تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی شامگاه روز گذشته در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دهگلان گفت: سال گذشته دو هزار و 800 فرصت شغلی برای شهرستان دهگلان تعهد شده بود که سه هزار و 895 مورد شغلی ایجاد و در سامانه ملی رصد به ثبت رسیده است.

وی افزود: تلاش های قابل توجهی در راستای اقدامات زیر بنایی دولت برای توسعه اشتغال در این شهرستان انجام شده است و توفیقات مهمی نیز در زمینه مشاغل خانگی به دست آمده که امیدواریم با تداوم این حمایت ها شاهد تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و رسیدن به خود کفایی و ارتقا درآمد مردم باشیم.

فرماندار دهگلان ادامه داد: با هماهنگی و تعاملی که بین مسئولان شهرستان وجود دارد تمام زیر ساخت ها و امنیت لازم برای سرمایه گذاران فراهم است که امیدواریم به برکت حضور سرمایه گذاران منجر به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شود.

رضائی یادآور شد: در سال جاری نیز تعهدات شهرستان برای ایجاد اشتغال، بیش از سه هزار و 159 مورد است که امیدواریم با همکاری، همراهی و همت مدیران استانی و شهرستانی بتوانیم افزایش چشمگیری نسبت به رقم مورد تعهد داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته، شهرستان رتبه دوم اشتغال را در استان به خود اختصاص داده، افزود: این موفقیت خوب است اما کافی نیست و مسئولان مربوطه باید تلاش کنند تا ریشه بیکاری از بین برود.

فرماندار دهگلان در پایان از طرح حمایت از مشاغل خانگی خبر داد و گفت: در این راستا حمایت از مشاغل خانگی 314 رشته شغلی در سامانه رصد تعریف شده است و به همین دلیل باید در شهرستان دهگلان اقدامات بهتری در این بخش اجرایی و عملیاتی شود.