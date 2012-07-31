تصفیه خانه شماره دو سنندج 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علیرضا تخت شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت مناسب فیزیکی این پروژه در استان کردستان، اظهار داشت: این طرح با بیش از 138 میلیارد ریال هم اکنون در حال اجرا است و با توجه به تامین به موقع اعتبار پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است.

وی افزود: تصفیه خانه آب شماره دو شهرستان سنندج با ظرفیت هزار و 120 لیتر در ثانیه از پروژه های در دست اجرا شرکت آبفا استان کردستان است که به زودی به بهره برداری می رسد که انتظار می رود با بهره برداری از آن زمینه برای خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان بیان کرد: روش تصفیه در این تصفیه خانه فیلتراسیون مستقیم و دارای سیستم ازن زنی اولیه است که در زمینی به مساحت 10 هکتار در حال ساخت است و تجهیزات مورد استفاده در آن نیز از جدیدترین تکنولوژی های روز است.

تخت شاهی در پایان یادآور شد: این طرح با هدف تصفیه و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی برای مصرف شهروندان سنندجی و همچنین کاهش مصرف انرژی در قالب طرح آبرسانی ثقلی است که بخش عمده ای از آب تصفیه شده در آن به شبکه شهر سنندج منتقل می شود.