بازتاب دعوت دیپلماتیک از سران منامه و ریاض به نشست تهران

خبرگزاری مهر - گروه ایران در جهان: رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

نگاه الجزیره به دعوت از سران منامه و ریاض

پایگاه خبری الجزیره امروز در گزارشی اعلام کرد: "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران برای دعوت از پادشاه عربستان و بحرین تنها به ارسال پیام از طریق سفارتخانه ها اکتفا کرد.

در این گزارش به دعوت نه چندان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از سران منامه و ریاض اشاره شده و آمده است: خبرگزاری مهر اعلام کرد که دعوت از "عبدالله بن عبدالعزیز" و "حمد بن عیسی آل خلیفه" از کانالهای دیپلماتیک صورت گرفته است.

الجزیره در ادامه با اشاره به اینکه دعوت از سران عربستان و بحرین در سطح وزیران و یا معاونان آنها نیز انجام نشده، تاکید می کند: پیش از این قرار بود معاون وزیرخارجه ایران دعوتنامه حضور در اجلاس عدم تعهد را طی سفر به عربستان ارائه کند که این سفر لغو شد. همچنین سفر معاون وزیرخارجه ایران به بحرین به علت اعتراض تهران به سرکوب مخالفان بحرینی لغو شده بود.

به گزارش الجزیره کنفرانس عدم تعهد طی روزهای 26 تا 31 آگوست (5 تا 10 شهریورماه) در تهران برگزار می شود. البته روابط ایران با عربستان و بحرین در پی طرح اتهامات علیه ایران درباره دخالت در امور داخلی این دو کشور و افزایش شدت بحران سوریه که در آن ایران از نظام اسد حمایت کرده و عربستان از لحاظ سیاسی و مادی از مخالفان سوری حمایت می کند، دوران پر تنشی را می گذراند.

روزنامه القبس، القدس العربی، الرای کویت، الشرق الاوسط و برخی دیگر از رسانه ها خبری این نوع دعوت از سران منامه و ریاض را در اخبار پوشش داده اند.

نگاه القدس العربی به تنشهای اخیر در منطقه

روزنامه القدس العربی در گزارشی با اشاره به تقویت سیستم ضد موشکی گنبد آهنین از سوی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: برخی خلبانهای آمریکایی در حال آموزش برای حمله به سایتهای هسته ای ایران هستند.

در این گزارش که به قلم "زهیر آندرائوس" خبرنگار القدس العربی در فلسطین نوشته شده، آمده است: "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه به تل آویو سفر می کند تا با نتانیاهو، ایهود باراک و مقامات بلندپایه دستگاهها و سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو کند.

در ادامه این گزارش به دیدار چند ساعته اخیر "تام دانیلون" مشاور امنیت ملی آمریکا با نتانیاهو اشاره شده و آمده است: گفته می شود در این دیدار جزئیات طرح حمله احتمالی آمریکا به ایران در صورت شکست تلاشهای دیپلماتیک به صورت محرمانه به اطلاع نتانیاهو رسیده تا تل آویو از اقدام نظامی علیه ایران خودداری کند.

القدس العربی همچنین به گزارش اخیر ارتش آمریکا اشاره کرده که در آن اعلام شده خلبانهای آمریکایی در حال آموزش برای مواجهه با دشمن در بالاترین سطح ممکن هستند. تحلیلگران معتقدند این آموزشها در راستای آمادگی برای حمله تاسیسات زیر زمینی هسته ای ایران و یا کره شمالی انجام می شود.

این روزنامه عربی همچنین به تقویت سیستم فاع موشکی گنبد آهنین از سوی رژیم صهیونیستی با استفاده از نوع جدیدی از باتریهای موشکی اشاره کرده است.

القدس العربی در گزارشی دیگر با استناد به منابع و رسانه های صهیونیستی اعلام کرد: نتانیاهو و ایهود باراک درباره موضوع حمله ایران به طور نهایی تصمیم گیری کردند.

روزنامه الشرق الاوسط نیز در گزارشی به سفر قریب الوقوع پانتا به سرزمینهای اشغالی اشاره کرد و نوشت: در این سفر موضوع ایران و سوریه مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

بازتاب دیدار ولید المعلم با مقامات ایرانی

موضوع سومی که امروز از سوی رسانه های عربی مورد توجه قرار گرفته است، مسئله دیدار اخیر "ولید المعلم" وزیرخارجه سوریه با مقامات ایرانی در تهران است.

روزنامه السفیر لبنان در این باره نوشت: در حالی که درگیریها در حلب به اوج رسیده و عربستان سعودی نیز تجهیز نظامی مخالفان سوری را انکار نمی کند، ولید المعلم در تهران از توانمندی سوریه برای مقابله با توطئه ها خبر داد.

در این گزارش تصویری از دیدار ولید المعلم و رئیس جمهوری ایران منتشر شده و گزارشی کامل از تحولات روز گذشته در سوریه آمده است.

روزنامه الشرق الاوسط نیز در گزارشی با اشاره به اینکه ارتش آزاد سوریه همچنان در مواضعش در حلب باقیمانده است، اعلام کرد: ولید المعلم از تهران تهدیداتی را مطرح کرده است.

در این گزارش اظهارات وزیرخارجه سوریه درباره اینکه برخی کشورهای منطقه علیه سوریه توطئه کرده اند، تعهد به برخورد شدید با مخالفان مسلح و تکذیب استفاده از تسلیحات شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است.