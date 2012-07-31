بیش از 150 هنرآموز سمنانی در رشته های صنایع دستی آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال بیش از 150 هنرآموز در دوره های رایگان آموزش صنایع دستی در رشته های مختلف آموزش دیده اند، افزود: بر اساس دوره های آموزشی برگزار شده طی سالجاری، 60 هنرجو موفق به دریافت کارت هنرمندی شدند.

وی اظهار داشت: این افراد در رشته های سفال و سرامیک، گلیم، جاجیم، معرق، رودوزی سنتی، قلاب بافی و چاپ قلمکار آموزش دیدند.

به گفته یزدانی، هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، ایجاد اشتغال و ترویج و توسعه صنایع دستی در استان سمنان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان یادآور شد: کارآموزان پس از موفقیت در دوره آموزشی و اخذ گواهینامه معتبر صنایع دستی با تایید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانند وام خود اشتغالی دریافت و نسبت به ایجاد کارگاه و تولید و عرضه صنایع دستی اقدام نمایند.

یزدانی خاطرنشان کرد: علاقمندان به فراگیری رشته های مختلف صنایع دستی می توانند به آموزشگاه های مجاز صنایع دستی در این استان و نیز خانه صنایع دستی واقع در بلوار شریف واقفی سمنان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه 20 مربی، کار آموزش هنرهای دستی را در استان بر عهده دارند، عنوان کرد: تعداد مراکز آموزشی فعال تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان،11 مرکز است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اینکه 51 رشته فعال در صنایع دستی استان فعال هستند، از سفال، سرامیک، گلیم، قلمکار، منبت، معرق، نمدمالی، دست بافته های سنتی بعنوان صنایع دستی فعال در این استان نام برد.

یزدانی در پایان با بیان اینکه از ابتدای ایجاد بانک اطلاعات شناسایی هنرمندان صنایع دستی تا کنون، هویت سه هزار و 800 صنایع دستی کار در این استان شناسایی شده است، افزود: در سه ماهه اول امسال، 392 هنرمند صنایع دستی، اطلاعات خود را در سامانه این اداره کل ثبت کرده اند.