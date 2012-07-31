به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین دوره بازی‎های المپیک فردا وارد روز ششم می‎شود. در این روز از بازی‎ها، رقابت ورزشکاران 204 کمیته ملی المپیک شرکت کننده در رشته‎های مختلف پیگیری خواهد شد. نمایندگان ایران در این روز از بازی‎ها در سه رشته به رقابت با حریفان خود می‎پردازند.

چهارشنبه و در روز ششم بازی‎های المپیک لندن، میلاد وزیری، تنها کماندار مرد ایران در این بازی‎ها که در مرحله تعیین سطح جایگاه سی و سوم را به خود اختصاص داد به مصاف نماینده مکزیک می‌رود.

رقابت‎های دوچرخه سواری در بخش تایم تریل انفرادی هم فردا برگزار می‎شود. علیرضا حقی تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات است که از ساعت 17:45 به وقت ایران رقابت خود را آغاز می‏کنند.

مسابقات بوکس بازی‎های المپیک هم روز چهارشنبه پیگیری می‎شود. در این روز، رقابت‎های وزن 91 کیلوگرم آغاز می‌شود. علی مظاهری، پرچم دار کاروان ورزش ایران نماینده کشورمان در این بخش است که اولین مبارزه خود را مقابل بوکسوری از کوبا برگزار می‎کند. برنامه رقابت نمایندگان ایران در روز ششم بازی‎های المپیک لندن به شرح زیر است:

چهارشنبه 11 مردادماه

تیروکمان - ورزشگاه Lord’s Cricket Ground

* میلاد وزیری - "لوییس آدیوآردو ولز" از مکزیک (ساعت 14)

دوچرخه سواری - ورزشگاه Hampton Court Palace

* تایم تریل انفرادی: علیرضا حقی (ساعت 17:45)

بوکس - ورزشگاه ExCel

وزن 91 کیلوگرم: علی مظاهری - "خوزه لاردوت گومز" از کوبا (ساعت 1:30 بامداد پنجشنبه)

در چارچوب بازی‎های المپیک لندن، امروز سه شنبه مهدی طلوتی مبارزه خود را در وزن 64- مسابقات بوکس آغاز می‎کند. محسن شادی و سولماز عباسی نیز رقابت‎های خود را در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روئینگ سنگین وزن مردان و زنان آغاز می‎کنند. در صورت موفقیت نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات، آنها نیز فردا رقابت‎های خود را دنبال خواهند کرد.