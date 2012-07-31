به گزارش خبرنگار مهر، سیامین دوره بازیهای المپیک فردا وارد روز ششم میشود. در این روز از بازیها، رقابت ورزشکاران 204 کمیته ملی المپیک شرکت کننده در رشتههای مختلف پیگیری خواهد شد. نمایندگان ایران در این روز از بازیها در سه رشته به رقابت با حریفان خود میپردازند.
چهارشنبه و در روز ششم بازیهای المپیک لندن، میلاد وزیری، تنها کماندار مرد ایران در این بازیها که در مرحله تعیین سطح جایگاه سی و سوم را به خود اختصاص داد به مصاف نماینده مکزیک میرود.
رقابتهای دوچرخه سواری در بخش تایم تریل انفرادی هم فردا برگزار میشود. علیرضا حقی تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات است که از ساعت 17:45 به وقت ایران رقابت خود را آغاز میکنند.
مسابقات بوکس بازیهای المپیک هم روز چهارشنبه پیگیری میشود. در این روز، رقابتهای وزن 91 کیلوگرم آغاز میشود. علی مظاهری، پرچم دار کاروان ورزش ایران نماینده کشورمان در این بخش است که اولین مبارزه خود را مقابل بوکسوری از کوبا برگزار میکند. برنامه رقابت نمایندگان ایران در روز ششم بازیهای المپیک لندن به شرح زیر است:
چهارشنبه 11 مردادماه
تیروکمان - ورزشگاه Lord’s Cricket Ground
* میلاد وزیری - "لوییس آدیوآردو ولز" از مکزیک (ساعت 14)
دوچرخه سواری - ورزشگاه Hampton Court Palace
* تایم تریل انفرادی: علیرضا حقی (ساعت 17:45)
بوکس - ورزشگاه ExCel
وزن 91 کیلوگرم: علی مظاهری - "خوزه لاردوت گومز" از کوبا (ساعت 1:30 بامداد پنجشنبه)
در چارچوب بازیهای المپیک لندن، امروز سه شنبه مهدی طلوتی مبارزه خود را در وزن 64- مسابقات بوکس آغاز میکند. محسن شادی و سولماز عباسی نیز رقابتهای خود را در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روئینگ سنگین وزن مردان و زنان آغاز میکنند. در صورت موفقیت نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات، آنها نیز فردا رقابتهای خود را دنبال خواهند کرد.
نظر شما