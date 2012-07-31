حسینچمنپردازدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لهجه در موسیقی یکی از اصول مهم در نوازندگی است زیرا ممکن است فردی نوازنده حرفهای باشد اما مسلط به لهجه در موسیقی نباشد.
وی افزود: در اصفهان فقدان نوازنده خوب برای چهار گروه سازهای ارکستر سمفونیک به خصوص سازهای زهی و بادی داریم و بیاطلاعی از لهجه در موسیقی از مواردی بوده که کمبود موسیقیدان برای ارکستر فیلارمونیک اصفهان را ایجاد کرده است.
این کارشناس موسیقی کرد: همانگونه که هر شهر لهجه مخصوص به خود را دارد که با شهرهای دیگر متفاوت است موسیقی هر کشور نیز لهجه مخصوص خود را دارد که باعث تمایز آن از موسیقی دیگر شهرها و کشورها میشود.
وی ادامه داد: ندانستن لهجه در موسیقی سبب میشود به طور مثال نوازنده قطعهمذهبی - اروپایی را ایرانی بنوازد و در واقع سلیقه خود را اعمال کند.
چمنپرداز درباره ارکستر فیلارمونیک نیز گفت: ارکستر فیلارمونیک از معتبرترین ارکسترهای جهان است و ساختار آن از نظر سازی به صورت ارکستر سمفونیک یا ارکستر بزرگ است.
وی اضافه کرد: بزرگترین نوازندههای جهان از ارکسترهای فیلارمونیک به دنیا معرفی شدهاند.
مدیر انجمن دوستداران موسیقی با بیان اینکه انجمن فیلارمونیک (دوستداران موسیقی) اصفهان قصد دارد به زودی فراخوانی برای تشکیل چهار ارکستر فیلارمونیک منتشر کند، تصریح کرد:هر فردی میتواند در زیرمجموعه ارکستر فیلارمونیک قرار گیرد اما در نهایت این ارکستر از میان برترین نوازندههای موسیقی هر استان انتخاب میشود.
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