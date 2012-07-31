غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات اظهارداشت: یکی از اتفاقات مهمی که پیش رو داریم انتخابات ریاست جمهوری آینده است که نباید بگذاریم دراین انتخابات به تنگنا بخوریم و باید هرچه زودتر قانون انتخابات را بازنگری کنیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز تدوین سیاست های مربوط به انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند، اگر مجلس و یا دولت در چارچوب آن سیاست ها دست به کار شوند خوب است که قانون انتخابات بازنگری جامعی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از ضعف های ما در انتخابات نداشتن حداقل صلاحیت ها برای نامزدها است. در مورد مجلس مدرک تحصیلی به کارشناسی ارشد افزایش یافت اما معتقدم این شرط هم ناکافی است و نمایندگان مجلس صرف اینکه دانش آموخته باشند کافی نیست بلکه باید از تجربه هم برخودار باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاح قانون می توان برای کاندیداهای مجلس پیشنهاد داد که حداقل 50 نفر از نخبگان یک شهر فردی را برای کاندیداتوری معرفی کنند یا برای ریاست جمهوری 500 نخبه کاندیدا را معرفی کنند اگر چنین شود دیگر هر کسی با هر شرایطی ثبت نام نمی کند و حتما هم بهترین ها معرفی می شوند. نخبگان که می گوییم منظور استادان دانشگاهها و حقوقدان ها، نمایندگان ادوار سابق مجلس، ائمه جماعات، قضات، وکلا و معلمان هستند. اگر این افراد به میدان آیند بهترین انتخاب ها را خواهند داشت.

وی افزود: ما در غیاب احزاب ناگزیریم چنین روشی را انتخاب کنیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد دردسرهای بسیار کمی انتخابات برای ما خواهد داشت. زمانی کنونی برای اصلاح قانون انتخابات دیر نیست و حتی انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم می تواند با قانون انتخابات اصلاح شده برگزار شود.