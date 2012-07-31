تجهیز بیش از 13 هزار هکتار از اراضی کرمانشاه به سیستم آبیاری تحت فشار

تراب یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار مطالعه و طراحی سیستم آبیاری تحت فشاراراضی استان کرمانشاه با مساحتی بالغ بر، 13 هزار و 131 هکتار به پایان رسیده که از این میزان عملیات تجهیز یک هزار و 545 هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار به اتمام رسیده و کار مطالعه و طراحی، بیش از سه هزار و 870 هکتار دیگر از اراضی استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه بیشترین کار مطالعاتی سیستم آبیاری تحت فشار دراستان، مربوط به شهرستان های گیلانغرب و قصرشیرین است، افزود: شهرستان گیلانغرب با مساحتی بالغ بر چهار هزار و 180 هکتار و شهرستان قصرشیرین نیز ، با مساحتی حدود سه هزار و 467 هکتار جزء شهرستان هایی هستند که بیشترین کار مطالعاتی آبیاری تحت فشار، انجام شده است.



وی تصریح کرد: مطالعه و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار اراضی شهرستان کرمانشاه نیز با مساحت حدود یک هزار و870 هکتاربه اتمام رسیده است که علاوه بر این اراضی، در کرمانشاه، یک هزار و117 هکتار هم در حال انجام طرح مطالعاتی سیستم آبیاری تحت فشاراست.

یوسفی همچنین میزان اراضی مجهز به آبیاری تحت فشار در سال های گذشته را حدود 169 هکتار عنوان کرد.