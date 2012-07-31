اوضاع یمن همچنان بی ثبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه القدس العربی گزارش داد: وزارت کشور یمن اواخر دیروز از ربوده شدن افسر امنیتی سفارت ایتالیا به دست افراد قبایل "مأرب" خبر داد.

این پایگاه بیان کرد: این واقعه ادامه بی ثباتی در یمن پنج ماه پس از رفتن عبدالله صالح و به قدرت رسیدن عبد ربه منصور هادی را نشان می دهد.

القدس العربی می افزاید: قبایل یمنی از انفجار خطوط لوله نفت وگاز و ربودن اتباع خارجی به عنوان اهرمی علیه مقامات این کشور برای رسیدن به خواسته های خود استفاده می کنند، اما معمولا ربایندگان بدون آزاری ربوده شدگان را آزاد می کنند.

این پایگاه نوشت: مردان خشمگین یکشنبه در اعتراض به مشکلات بیکاری به وزارت کشور حمله کرده بودند.

القدس العربی می نویسد: همسایگان یمن در کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز آمریکا نگران بهره برداری القاعده از نا امنی های موجود در یمن هستند به ویژه اینکه افراد وابسته به القاعده در ماه مارس گذشته معاون سرکنسول سعودی در عدن را ربوده و برای آزادی وی خواستار آزادی زنان بازداشت شده در زندانهای عربستان شدند.

شایان ذکر است که عربستان سعودی به همراه آمریکا به منظور مهار انقلاب مردم یمن طرحی موسوم به خلیج فارس را به اجرا درآوردند این در حالی است که حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطقی جنوبی یمن به بهانه مبارزه با القاعده همچنان ادامه دارد و مشکلات اقتصادی مردم همچنان باقی است.