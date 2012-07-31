سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی جهرم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمدکاظم تدین رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دکتر مهدی مصلی نژاد به سمت سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به شایستگی، مدیریت، توانمندی و تعهد جنابعالی به سمت سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب می گردید تا با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب شرع و قوانین انجام وظیفه نمایید.

توفیق شما را در نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خدای سبحان خواستارم.

پیش از این دکتر عبدالرحیم پرنیان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برعهده داشت.

تولید آزمایشی کود ورمی کمپوست توسط دانشجویان پیام نور صفاشهر

تولید آزمایشی کود ورمی کمپوست توسط دانشجویان صفاشهری آغاز شد.

درسال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی به همت دانشجویان رشته مهندسی آب وخاک و با حمایت مالی دانشگاه، تولید آزمایشی کود ورمی کمپوست کلیک خورد.

غلامحسین جم جم عامل مالی دانشگاه پیام نور صفاشهر هزینه اولیه راه اندازی این طرح را مبلغی بالغ بر 10 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: درصورت بازدهی مناسب، درصدد گسترش این طرح هستیم و امیدواریم در آبانماه سال جاری این طرح به بهره برداری برسد.

وی در ادامه از تلاش محمدجواد طیبی، عباس محمدزاده وفاطمه دیندارلو، دانشجویان فعال وارائه دهنده این طرح تقدیر کرد.

آغاز به کار فاز دوم پروژه عمرانی سالن ورزشی دانشگاه پیام نور کازرون

فاز دوم پروژه عمرانی سالن ورزشی دانشگاه پیام نورمرکز کازرون آغاز به کار کرد.

اسداله عباسی رئیس دانشگاه پیام نورمرکز کازرون اظهار داشت: این پروژه از مصوبات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در سال 89 بوده در فاز اول آن که اردیبهشت ماه سالن 90 با اجرای زیر سازی و تسطیح کردن زمین از سوی دانشگاه پیام نور کازرون به مرحله اجرای فنداسیون و اسکلت رسید.

عباسی با بیان اینکه فاز دوم آن هم اکنون شروع شده، افزود: انتظار داریم فاز دوم این پروژه تا سال آینده به بهره برداری برسد.

وی عنوان کرد: پروژه سالن ورزشی دانشگاه پیام نور کازرون با زیربنای دو هزار متر مربع و با اعتباری نزدیک به 15 میلیارد ریال از مهمترین پروژه های این مرکز دانشگاهی است که می بایست تا پایان سال آینده به اتمام برسد.