اعلام آمادگی دانشجویان برای حضور درجبهه دفاع از مسلمانان میانماری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه ستاد دانشجویی حمایت از مسلمانان میانماربه شرح زیر است:

بسم الله القاصم الجبارین

چرا در راه خدا و (برای رهایی) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید!؟ همان افراد (ستمدیده‌ای) که می‌گویند: پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند، بیرون ببر (رهایی بخش) و از سوی خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما مقرر فرما. سوره نساء – آیه 75

امروز به مانند همیشه تاریخ عده‌ای از زنان، مردان و کودکان فقط و فقط به جرم آنکه اظهار ایمان به خدای واحد می‌کنند و جمله مبارک ربّنا‌الله را بر زبان جاری و ساری می‌سازند و خود را از لوث بت‌برستی و بردگی و بندگی دنیا و ما فیها رهانیده و در برابر عظمت معبود بی‌همتای خویش سر تعظیم فرود می‌آورند، مورد ظلم و تعدی واقع شده‌اند و سهمی جزآوارگی و خانمان‌سوزی چیزی نصیبشان نیست و البته این قصه همیشگی تاریخ است که یکتاپرستان مورد هجوم وحشیانه بت‌پرستان قرار بگیرند!

جنایت پیشه‌تر از بودائیان بت‌پرست، مدعیان حقوق بشر و سازمان‌های کذایی بین‌المللی هستند که در برابر این حق‌کشی آشکار سکوت پیشه کرده‌اند و یقینا این سکوت در پس پرده خود همراه است با حمایت از جنایتکاران بودایی در نسل‌کشی مسلمانان مظلوم میانمار!

این مدعیان دروغین که به بهانه دفاع از کرامت انسانی چه تجاوزها که به خاک کشورهای مختلف نکرده‌اند، امروز که جنایتی واقعی در میانمار در حال وقوع است در پای کدامین طرح و توطئه شیطانی خود نشسته‌اند و دم بر نمیاورند!؟

به طور حتم مدعیان دروغین حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی و به طور ویژه اعضای شورای امنیت شریک جرم و جنایت بودائیان وحشی هستند که دستشان تا مرفق آلوده به خون ده‌ها زن و مرد و کودک بی‌گناه و مسلمان میانماری است.

و قطعاً و یقیناً جهانیان و به ویژه مسلمانان دست چدنی مخفی در زیر دستکش مخملین مستکبران عالم، به ویژه آمریکا خونخوار و جنایت پیشه را بهتر از هر زمان دیگری می‌شناشند و فریب تظاهر و ادعاهای دروغین آنها در حمایت از بشریت را نمی‌خورند.

جای بسی تاسف است که دولت‌ها وحکومت‌های اسلامی منطقه به جای دفاع از حقوق حقه مسلمین، هم‌راستا با مستکبران و صهیونیست‌ها در حال فتنه‌گری در سوریه هستند و لحظه‌ای دست ازحمایت از فتنه‌گران مسلح آن کشور برنمی‌دارند! و اینانند هم آخوران امروزین آمریکا وصهیونیسم بین‌الملل!

دیگر امروز سکوت بر هیچ مسلمانی جایز نیست. وزارت امورخارجه با این سیاست منفعلانه قطعاً ره به جایی نخواهد برد در جایی که برادران و خواهران مظلوم و مسلمان ما قتل عام می‌شوند عدم موضع گیری قاطع از سوی وزارت خارجه‌ ام‌القرای جهان اسلام به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

انتظار می‌رفت مسئولان سیاست خارجی به پیروی از ولی امرمان موضع رسمی و قاطع، پیرامون کشتار مظلومانه مسلمانان داشته باشند. موضع‌گیری انقلابی و حمایتی ما از مظلومان عالم موجب امیدبخشی و افزایش روحیه حق‌طلبی آنان است.

امروز بر همه مسلمانان واجب است که به تأسی از پیامبر رحمت(ص)، در دفاع از حقوق مظلومین عالم و به طور اخص مردم مظلوم و مسلمان میانمار، بحرین و عربستان لحظه‌ای درنگ و غفلت نکنند. بر همگان فرض است که به أیّ نحوٍ کان به کمک و یاری برادران و خواهران مظلوم خود بشتابند‌؛ چراکه پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) فرمودند: من أصبح لا یهتمّ بأمورالمسلمین فلیس منهم و من سَمِع رجلاًینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.

«کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمانان همت نگمارد و در اندیشه کارهای آنان نباشد از آنها نیست و کسی که بشنود مردی فریاد می‌زند: ای مسلمان‌ها به دادم برسید و جواب او را ندهد (ندای او را لبیک نگوید) مسلمان نیست.»

ما جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی ضمن اعلام انزجار شدید از جنایت بودائیان بت‌پرست علیه مسلمین و حمایت از برادران و خواهران مظلوم خود در میانمار، آمادگی خود را جهت حضور در جبهه دفاع از مستضعفین میانماری و کمک‌رسانی و امداد رسانی به مردم مظلوم آن اعلام می‌کنیم.

امید است با فراهم شدن شرایط توسط مسئولان محترم، توفیق حضور نصیب سربازان ولی امر مسلمین جهان شود. إنشاءالله

جمعی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران (شاهد، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی(ره) و بقیةالله(عج))