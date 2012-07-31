موضع من در برابر ایران تغییری نکرده/ ایران تهدید شماره یک آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، میت رامنی که با سی‌ان‌ان. گفتگو می کرد، افزود: موضع من در قبال ایران به همان اندازه موضع اوباما در این باره شفاف است.

وی افزود: اوباما گفته من گفته ام ایران اتمی قابل پذیرش نیست و برداشت وی از سخنان من این بود که اگر تمامی دیگر گزینه ها شکست بخورد نباید گزینه نظامی اجرا شود. اما گفته من بدان معنی است که اگر تمامی گزینه ها از جمله گزینه دیپلماتیک ، سیاسی و اقتصادی شکست بخورد، آنگاه گزینه نظامی یکی از گزینه هایی است که برای رئیس جمهوری آمریکا در دسترس خواهد بود.

وی درباره این خبر که گفته شد رامنی از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت خواهد کرد، گفت: من اعلام کردم که به حق اسرائیل برای دفاع از خود احترام خواهم گذاشت.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره انتقاد نکردن از سیاست خارجی اوباما در سفر شش روزه اش به بیرون از آمریکا گفت: من نمی خواهم سیاست خارجی را در بیرون از خاک آمریکا نقد کنم و نمی خواهم چیزی متفاوتی از آنچه که در داخل گفته می شود باشم.

نامزد جمهوری خواهها همچنین در خصوص تحریم ایران نیز خاطر نشان کرد: فکر نمی کنم که تحریم های فعلی علیه ایران به اندازه کافی "تنبیه کننده" باشند.

وی درباره مواضع قبلی خود در مورد روسیه که در ماه گذشته این کشور را دشمن ژئوپولیتیک شماره یک آمریکا نامیده بود، گفت: این مربوط به زمانی است که روسیه در سازمان ملل علیه آمریکا رای می دهد. این بدان معنی نیست که آنها یک دشمن و کشور متخاصم و تهدید شماره یک برای امنیت ملی آمریکا هستند. به نظر من ایران تهدید شماره یک برای امنیت ملی آمریکاست.