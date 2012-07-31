حجت الاسلام سید علی حسینی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشتار مسلمانان میانمار فراتر از یک درگیری فرقه ای و غیربومی بوده و تنها بهانه ای برای اسلام ستیزی جنایتکاران است.

وی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در برابر کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار ادامه داد: مجامع بین المللی که برای کوچک ترین حادثه به ضرر خود عکس العمل های شدید نشان می دهند چرا باید در برابر قتل عام به این بزرگی مهر سکوت بر دهان زده وظیفه ذاتی خود را به دست فراموشی بسپارند؟

امام جمعه خمین با بیان این که قتل عام مسلمانان میانمار نوعی انتقام گیری از مسلمانان و مبارزه با بیداری اسلامی به حساب می رود گفت: عکس العمل مجامع بین المللی در برابر این فاجعه جای تعجب ندارد بلکه سکوت کشورهای اسلامی در این زمان شگفت انگیز است.

حجت الاسلام حسینی افزود: کشورهای اسلامی وابسته به غرب با سکوت خود در برابر این فاجعه سرسپردگی خود به قدرت های غربی را ثابت کردند.

وی ادامه داد: کشورهای اسلامی وابسته به غرب به جای همدستی با غربیان علیه ایران، حزب الله لبنان، سوریه، عراق و مردم افغانستان باید کمی هم به ماهیت دینی خود فکر کنند و به حمایت از مسلمانان جهان برخیزند.