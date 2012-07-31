اعتبارات بخش آموزش و پرورش افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قروه گفت: با افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان در سال جاری، تلاش می شود اعتبار تعمیرات سه برابر و تجهیزات به چهار برابر اعتبار سال گذشته در بخش آموزش و پرورش افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه و بالندگی کشور افزود: کمک به توسعه زیرساخت های بخش آموزش و پرورش، کمک به پیشرفت، سازندگی و بالندگی در تمامی بخش ها است و باید به این حوزه به صورت ویژه توجه شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قروه نیز در این جلسه با اشاره به افزوده شدن 96 کلاس درس در حوزه آموزش ابتدایی با اجرای نظام 3،3،6 اظهار داشت: مقدمات اجرای هر چه بهتر این نظام آموزشی در شهرستان قروه فراهم شده است.

هاشم ناظمی جلال از ارتقا شاخص های پیشرفت تحصیلی در این شهرستان خبر داد و افزود: در سال تحصیلی 89-90 شهرستان قروه با 87 درصد قبولی توانست رتبه نخست استان را به خود اختصاص دهد که این شاخص در سالجاری به 98 درصد ارتقا یافت.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت 19 پایگاه فعالیت های تابستانی و مدارس قرآنی در ایام تعطیلات تابستان در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در شهرستان قروه بیان کرد: بیش از چهار هزار دانش آموز در این مراکز فعالیت می کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قروه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش قروه یکی از دو متولی دارای استخر بخش دولتی در استان کردستان است، از هزینه 130 میلیون ریالی در سال گذشته برای نوسازی تجهیزات این واحد ورزشی خبر داد.

ناظمی جلال ادامه داد: این استخر در حال حاضر با مشکلات پرداخت هزینه های سوختی رو به روست که در صورت عدم مساعدت دستگاه های خدمات رسان، این استخر تعطیل می شود.