ارتقای باورهای دینی موجب تعالی ارزش های اسلامی در جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفرعلی احیا در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه اظهار داشت: آموزه های دینی آموزه هایی متعالی است که باید با پیروی از معارف دینی برای تعمیق ارزش های اسلامی و فرهنگ سازی در این خصوص فعالیت بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به آغاز برگزاری دوره های شبهه شناسی در دانشگاه فرق و مذاهب قم افزود: این دوره در مرحله نخست با حضور روحانیون برگزار می شود و در مراحل بعدی استادان و دانشگاهیان مراکز آموزش عالی می توانند در آن شرکت کنند.

امام جمعه قروه با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه تمرین خوب زندگی کردن است، ادامه داد: این ماه از بهترین فرصت ها برای خودسازی و خالص کردن اعمال است.

حجت الاسلام احیا با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای تمرین تقوا و نیز عدالت است ، یادآور شد: زدودن قلب از آلودگی ها و گناهان و تقویت ایمان و اراده و تلاش در راستای خودسازی و دیگرسازی از آثار و دستاوردهای این ماه مبارک است.

فرماندار شهرستان قروه نیز در این نشست از تشکیل کمیته ای برای سیاستگذاری و هدایت برنامه های فرهنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: این کمیته با دو رویکرد سیاست گذاری فرهنگی و تصمیم گیری در خصوص مسائل اجرایی فعالیت می کند.

نادر فخری با بیان اینکه رویکرد اصلی شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه در راستای عینیت بخشی به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افزود: یکی از طرح های موثر در تحقق این شعار طرح شبنم است که اجرای آن ترغیب به مصرف کالای ایرانی و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق را افزایش می دهد.

وی در پایان به ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: ماه رمضان عالی ترین و بهترین شیوه بازسازی روح با استفاده از راهنمایی ها و هدایت های دین مبین اسلام است.