خوشحالم حریف تمرینی استثنای تنیس روی میز ایران هستم

نیما عالمیان که خود از بازیکنان مستعد تنیس روی میز ایران در رده سنی نوجوانان محسوب می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نوشاد در بازی‎های المپیک عملکردی تاریخی داشت، گفت: شاید تا 50 سال دیگر هم بازیکنی مانند نوشاد در تنیس روی میز ایران نبینیم. تا حالا هیچ پینگ‎پنگ بازی در المپیک پیروز نشده بود اما برادرم دو برد داشت که یکی از آنها مقابل "پنگ تانگ" هنگ کنگی واقعا تاریخی بود.

وی با اشاره به دیدار نوشاد عالمیان برابر "تیمو بول" تصریح کرد: او سابقه انتخاب به عنوان مرد سال آلمان را دارد و در رقابت‎های جهانی و المپیک هم موفقیت‎ها و قهرمانی‎های زیادی داشته است. با این حال برادرم مقابل او خیلی خوب کار کرد.

برادر کوچک‌تر نوشاد عالمیان که 19 ساله است، تاکید کرد: صددرصد نوشاد بهترین الگوی داخلی برای من است و دوست دارم هر چه زودتر به سطح او برسم. فکر می‏کنم توانایی‏های این کار را هم دارم. به همین دلیل حتی به اینکه روزی حضوری همزمان در المپیک داشته باشیم، فکر می‌کنیم.

نیما عالمیان ادامه داد: البته در آسیای میانه فقط یک نفر صاحب سهمیه المپیک می‌شود. نفر دوم باید به واسطه حضور در پیکارهای دیگر به سهمیه المپیک برسد. در هر صورت دوست دارم با برادرم در یکی از ادوار المپیک شرکت داشته باشیم و بتوانیم در بخش تیمی هم شرکت کنیم.

"شما حریف تمرینی نوشاد عالمیان پیش از اعزام به لندن بودید. فکر می‌کنید تا چد در موفقیت‌های نوشاد نقش داشته‌اید؟"، وی در پاسخ به این پرسش گفت: نوشاد یک استثنا در تنیس روی میز ایران است و از اینکه حریف تمرینی او هستم، خوشحالم. هنگام تمرین من خیلی سخت و جدی کار می‌کردم. نوشاد هر زمان که با من تمرین می‌کند، در رقابت‌های بین‌المللی که دارد، خوب عمل می‌کند اما در کل من نقشی در عملکرد او نداشتم. نوشاد خودش برای رسیدن به این سطح و این موفقیت‌ها زحمت کشید.

برادر کوچکتر پینگ‌پنگ‎باز المپیکی ایران در پاسخ به این پرسش که "در مقابل عملکردی که برادرت داشت از مسئولان ورزش و به خصوص فدراسیون تنیس روی میز چه درخواستی دارید؟"، گفت: یک سالن خوب؛ ما در شهرمان (بابل) سالن نداریم و در پارکینگ منزل خود تمرین می‎کنیم. واقعا به یک سالن استاندارد نیاز داریم. ضمن اینکه بهتر است یک مربی خوب خارجی هم داشته باشیم تا بیشتر اوقات کنارمان باشد.

نیما عالمیان تصریح کرد: ما به حریف تمرینی هم نیاز داریم. اینکه با هم تمرین می‎کنیم، خوب است اما باید تجربه تمرین با بازیکنان دیگر را هم داشته باشیم اینگونه بازی در شرایط متقاوت و با بازیکنان و تکنیک‎های متفاوت را تجربه می‎کنیم.