محمد علی پورمختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، یکی از پرونده های مهم در حال بررسی در کمیسیون اصل نود را مربوط به عاملان انحصار در واردات و صادرات عنوان کرد و گفت: درباره موضوع مشکلات اقتصادی و گرانی های اخیر پرونده هایی در کمیسیون مفتوح است که برخی از آنها قبل از برجسته شدن مسائل اخیر هم در کمیسیون در حال پیگیری بود.

وی ادامه داد: برخی با استفاده از مجوزهای ویژه و خاصی که گرفته اند انحصاراتی را به وجود آوردند که همین کار موجب دامن زدن به گرانی ها شد، ما این موضوعات را به پرونده های سابق پیوند دادیم و مشخص شد همان عوامل در این بحث های اخیر دخیل و موثر بوده اند.

رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: به خاطر اهمیت این موضوع تلاشمان این است که زودتر به نتیجه برسیم اما از آنجا که رسیدگی ها منجر به قضاوت می شود باید کاملا با دقت این کار انجام شود .

وی خاطرنشان کرد: موضوعات متنوع دیگری هم در کمیسیون اصل نود مطرح است و گزارشاتی از نهادهای بازرسی مثل دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کشور در باره مسائل اقتصادی و جریانات اداری درباره سازمانهای مختلف به ما رسیده که در حال بررسی هستیم.