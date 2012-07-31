جدایی گل از اردوغان / بروز اختلاف میان سران حزب عدالت و توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، در حالی که سخنگوی عبدالله گل رییس جمهور ترکیه در مصاحبه ای اعلام کرده که وی خود را برای دور آتی ریاست جمهوری آماده می کند، یکی از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه در واکنش به این اظهار نظر سخنگوی گل، اعلام کرد که این تنها یک ژست سیاسی است و عبدالله گل در دوره بعدی شرکت نخواهد کرد. هرچند رییس جمهور ترکیه خود اعلام کرده که صحبت درباره انتخابات ریاست جمهوری بسیار زودهنگام است.



احمد سور سخنگوی رییس جمهور ترکیه در مصاحبه ای با روزنامه وطن دیلی اعلام کرد که عبدالله گل احتمالا در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیز شرکت خواهد کرد. سخنان سور موجب بروز نگرانیهایی در میان اعضای این حزب درخصوص بروز رقابت و درگیری میان عبداله گل و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شده است.

تاکید بر حفظ انسجام



در واکنش به مصاحبه احمد سور، حسین چلیک اعلام کرد که گل در انتخابات بعدی شرکت نخواهد کرد و این نوع اظهارات تنها نوعی ژست سیاسی است. درسال 2002 نیز که رجب طیب اردوغان طبق حکم دادگاه ترکیه اجازه شرکت درانتخابات را نداشت، عبدالله گل به نیابت از وی سمت نخست وزیری را برعهده گرفت. در سال 2007 نیز اردوغان با وجود مخالفت ارتش ترکیه از ریاست جمهوری عبدالله گل حمایت کرد.



حسین چلیک همچنین اعلام کرد که دوستی و برادری میان اردوغان و گل بر سر هیچ انتخابات و رقابتی از بین نخواهد رفت و اعتماد میان این دو بارها مورد ازمایش قرار گرفته است هر چند شاید این موضوع برای برخی قابل فهم نباشد چرا که در گذشته چنین شرایطی در عرصه سیاسی ترکیه وجود نداشته است.