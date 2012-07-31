اصغر درخشش فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مسیر رشد و توسعه این رشته ورزشی، امسال سومین دوره رقابت های لیگ دو و میدانی باشگاه های استان قم با حضور چهره های مطرح دو و میدانی استان در رشته های مختلف به انجام خواهد رسید.



شناسایی استعدادهای دو و میدانی قم از دل رقابت های لیگ



وی ادامه داد: بسیاری از استعدادهای دو و میدانی قم از دل رقابت های لیگی که طی دو سال گذشته برگزار کردیم، شناسایی شدند به همین خاطر امسال نیز قصد داریم با برگزاری سومین دوره رقابت هیا لیگ دو و میدانی باشگاه های استان قم در مرحله جدیدی از رشد و توسعه دو و میدانی امسال استان قم حرکت کنیم.



نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: طی دو سال گذشته دو دوره برگزاری رقابت‌های لیگ دو و میدانی باشگاه‌های استان قم را تجربه کردیم و خوشبختانه استعدادها و چهره های آینده دار این رشته ورزشی رقابت های در سطح بالایی را به نمایش گذاشتند.



ورزشگاه یادگار امام میزبان لیگ دو و میدانی قم



وی با بیان اینکه لیگ امسال در هشت رشته برگزار می شود، یاد آور شد: امسال نیز انتظار داریم در رقابت های لیگ دو و میدانی باشگاه های استان قم شاهد حضور چهره های شاخص دو و میدانی استان در قالب تیم های مختلف در این دوره از رقابت‌ها باشیم.



درخشش فر با اشاره به برگزاری نخستین مرحله این رقابت ها از شنبه چهاردهم مرداد ماه، یاد آور شد: دو و میدانی کاران شرکت کننده در مرحله نخست از مسابقات سومین دوره لیگ دو و میدانی باشگاه‌های استان قم در مواد و رشته های مختلف در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی یادگار امام قم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا نفرات و تیم های برتر هر مرحله مشخص شوند.



تجربه موفق هیئت دو و میدانی قم در برگزاری دو دوره متوالی لیگ استانی



وی عنوان کرد: دو و میدانی کارانی که در دومین دوره پیکارها لیگ دو و میدانی باشگاه های قم حضور یافته بودند، در مواد 110 متر با مانع، 100 متر، 400 متر، 1500 متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و پرش با نیزه با یکدیگر به رقابت پرداختند اما در نخستین مرحله دوره سوم لیگ دو و میدانی قم مسابقات در در رشته های 100، 400 و 1500 متر، 400 متر با مانع، پرش با نیزه، پرش ارتفاع و پرتاب وزنه به انجام خواهد رسید.



نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم عنوان داشت: تمام علاقمندان به تماشای این رقابت ها می توانند از ساعت 22:30 دقیقه شنبه چهاردهم مرداد ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم این بار به جای مسابقات لیگ برتر فوتبال، نظاره گر رقابت جذاب و دیدنی ورزشکاران شرکت کننده در نخستین مرحله لیگ دو و میدانی باشگاه های قم باشند.

