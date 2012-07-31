واکنش های بین المللی به اظهارات میت رامنی درباره قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، میت رامنی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان سفر به فلسطین اشغالی اظهارات تحریک آمیزی را درباره بیت المقدس اشغالی مطرح کرد.

وی صراحتا بیت المقدس را پایتخت رژیم صهیونیستی دانست و گفت: اسرائیل و آمریکا با وجود اینکه 5 هزار مایل با یکدیگر فاصله دارند، اما منافع مشترکی دارند.

رامنی افزود: امنیت اسرائیل جزء منافع ملی آمریکا محسوب می شود. اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و ما نیز حق داریم از آن حمایت کنیم.

اظهارات رامنی با واکنش تند شخصیتهای مختلف فلسطینی و آمریکایی مواجه شد. "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در این رابطه گفت : اظهارات رامنی نژادپرستانه است و کسانی که از راه حل دودولتی سخن می گویند باید بدانند تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون قدس شرقی امکانپذیر نیست.

وی رامنی را به افراط گرایی، خشونت و نژادپرستی در منطقه متهم کرد. "یاسر عبد ربه" دبیر سازمان آزادیبخش فلسطین نیز درباره بیان چنین اظهاراتی هشدار داد و گفت: سیاستمداران آمریکایی نباید برای کسب آراء انتخاباتی حقوق ملت فلسطین را به بازی بگیرند.

"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز اعلام کرد که بیان چنین سخنانی از سوی مسئولان آمریکایی بیانگر مواضع ضد و نقیض دولت آمریکا است.

جبهه عربی فلسطین نیز در بیانیه ای اظهارات میت رامنی یک نوع تبلیغات انتخاباتی ارزان برای کسب آراء انتخاباتی بیشتر دانست که حقوق ملت فلسطین را وسیله دستیابی به آن قرار داده است.

در این بیانیه آمده است : این سخنان نقض آشکار حقوق ملت فلسطین محسوب می شود و رامنی با بیان آن احساسات تمام مسلمانان و اعراب جهان را جریحه دار کرد.

اظهارات گستاخانه رامنی درباره قدس به حدی بود که مقامات دولت آمریکا را نیز به واکنش فراخواند. کاخ سفید در بیانیه ای اظهارات اخیر نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور درباره قدس را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: موضوع قدس باید از طریق مذاکرات صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین حل و فصل شود. این موضع همیشگی آمریکا بوده است که همواره اعلام شده است.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: اوضاع قدس یکی از موضوعات پیچیده ای است که از طریق مذاکرات نهایی صلح باید بررسی شود.

وی با بیان این مطلب افزود: از سال 1967 تاکنون دولتهای آمریکا چه رؤسای جمهور وابسته به دموکراتها و چه جمهوریخواهان موضع یکسانی درباره قدس داشته اند و بر این باور بوده اند قدس باید در مذاکرات صلح حل و فصل شود.

هر چند مقامات آمریکایی رسما اظهارات میت رامنی را درباره قدس رد کرده اند، اما این امر حمایت همه جانبه واشنگتن از رژیم غاصب صهیونیستی را نفی نمی کند.