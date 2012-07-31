همت آباد اصفهان شش میلیارد تومان بودجه برای احیاء خود می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمود زاده در دومین جلسه کارگروه احیاء و نوسازی بافت فرسوده شهری استان خبر از تعریف پروژه اجرایی همت‌آباد اصفهان در سال 91 با اعتبار شش میلیارد تومان داد و گفت: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی مقرر شد دو و نیم میلیارد تومان اعتبار مستقیم از طریق وزارت راه و شهرسازی، دو و نیم میلیارد تومان از طریق استانداری برای تأمین تأسیسات زیربنایی و یک میلیارد تومان از طریق شهرداری اصفهان برای اجرای این پروژه منظور گردد.

وی افزود: علاوه بر آن تدارک پرداخت وام 20 تا 25 میلیون تومانی مسکن مهر و 100 فقره وام قرض الحسنه سه میلیون تومانی از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی برای کسانی که باید جا به جا شوند در نظر گرفته شده است.

محمود زاده اظهار امیدواری کرد که از طریق بانک شهر نیز مبلغی برای تامین ودیعه مسکن پیش بینی و با مشارکت و تقسیم کار و تفاهم بین دستگاه‌های ذیربط، این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

مدیر کل راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: در صورت فروش املاک مرتبط با عمران و نوسازی، 100 درصد اعتبار به پروژه‌های استان بر می‌گردد.

پروژه‌های بافت فرسوده، پروژه‌های عمرانی- اجتماعی است

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان گزارشی از اقدامات انجام شده طی سال های اخیر در زمینه احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ارائه کرد و افزود: پروژه‌های بافت فرسوده، پروژه‌های عمرانی- اجتماعی است که برای اجرای آنها نیاز به هماهنگی همه جانبه و گسترده وجود دارد.

غلامرضا عمرانی افزود: از محل اعتبارات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مبلغ چهار میلیارد و 800میلیون تومان در دو بخش بسترسازی و اجرایی هزینه شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت مبحث آموزش مدیران شهرداری ها به منظور تبیین اهمیت بافت های فرسوده و ضرورت هدایت اعتبارات شهرداری‌ها در این بخش یادآور شد: تاکنون در 15 شهر با وسعت 62 هکتار مطالعات ظرفیت سنجی انجام شده است.

از سال 89 تا کنون بیش از هفت هزار پروانه ساختمانی در بافت فرسوده صادر شده است

وی آمار صدور پروانه های ساختمانی در محلات بافت فرسوده طی سالهای 86 لغایت 91 را 7379 فقره اعلام کرد که در همین راستا پنج میلیارد و 900 میلیون تومان تخفیف عوارض توسط شهرداری ها منظور شده است.

عمرانی تشکیل سازمان عمران و نوسازی در شهرداری های اصفهان، نجف‌آباد و شهرضا و تشکیل شرکت‌های احیاء بافت فرسوده در برخی شهر ها نظیر نائین، خوراسگان، آران و بیدگل، کاشان و خمینی‌شهر را از جمله اقدامات انجام شده در جهت نهادسازی اعلام نمود.

وی افزود: در زمینه بسترسازی طی سه سال گذشته حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان در ادامه تهیه طرح ساماندهی برای چهار هزار و 80 هکتار از بافت فرسوده استان، 797 هکتار طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی ، 843 هکتار مطالعات امکان سنجی و تملک 232 هزار مترمربع زمین در سطح بافت های فرسوده استان را از دیگر اقدامات این شرکت اعلام نمود.

عمرانی همچنین گفت: در بخش نوسازی با هدف الگوسازی 142 واحد مسکونی ، 11 واحد تجاری و 127 واحد اقامتی احداث به بهره‌برداری رسیده و 28 خانه تاریخی نیز مرمت و احیاء شده است.

وی ضمن اشاره به روند اجرای الگوی محله نوید نجف آباد یادآورشد: تاکنون 20 هکتار بافت فرسوده شهری استان ساماندهی شده است.

در بخش دیگری از این جلسه مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ضمن تأکید به استفاده از ظرفیت‌های قانونی در بحث احیاء و نوسازی بافت فرسوده شهری، خواستار کاهش نرخ تسهیلات و تخصیص اعتبار جهت تأمین زیرساخت ها در این بافت ها شد.

جعفری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک هزار میلیارد تومان پروژه‌ در زمینه‌ی احیاء و نوسازی بافت فرسوده در سطح شهر اصفهان در دست اجرا است ، از اجرای طرح همت آباد استقبال نمود.

بافت فرسوده اعتبار جداگانه ای ندارد

همچنین نماینده معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری، صادقی لاریمی نیز اظهار داشت: هیچگونه اعتبار جداگانه ای برای بافت فرسوده وجود ندارد. لیکن می توان توصیه نمود که فرمانداران در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ها، تخصیص اعتبارات به پروژه‌های واقع در مناطق بافت فرسوده را در اولویت قرار دهند.

همچنین رئیس اداره بافت فرسوده اداره کل راه و شهرسازی استان طی سخنانی با اشاره به تشکیل هیأت‌های عامل عمران و بهسازی شهری به تشریح وظایف و اختیارات این هیأت پرداخت.

توسلی هم چنین درج عبارت بافت فرسوده در پروانه های ساختمانی به منظور مستندسازی و تسهیل در روند امور را خواستار شد.