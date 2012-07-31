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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

دانش آموز خراسان رضوی مدال برنز المپیاد شیمی در آمریکا را بدست آورد

دانش آموز خراسان رضوی مدال برنز المپیاد شیمی در آمریکا را بدست آورد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی از موفقیت دانش آموز مشهدی در المپیاد جهانی شیمی در آمریکا خبر داد.

رمضان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این دوره از رقابت ها، تیم المپیاد شیمی کشورمان با شرکت 4 دانش آموز و به سرپرستی ابراهیم کیان مهر شرکت کرده بود که در مجموع تیمی توانست رتبه هشتم جهان را کسب کند.

وی تصریح کرد: در این مسابقات، 3 تن از تهران و یک دانش آموزاز خراسان رضوی حضور داشتند.

نیری اظهار داشت: در این دوره از مسابقات، محمد زارعی دانش آموز مشهدی مدال برنز را برای کشورمان به ارمغان آورد.

وی بیان کرد: تیم المپیاد شیمی کشورمان، ساعت یک و نیم روز پنج شنبه 12 مرداد ماه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشورمان می شوند.

کد مطلب 1662331

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