زمین های اوقافی در کردستان سند دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق وجدی در جلسه شورای مسکن شهرستان کامیاران اظهار داشت: واگذاری زمین برابر ضوابط و بر اساس قیمت قانونی به ادارات و نهادها امکان پذیر است.

وی با اذعان به وجود بعضی از مشکلات پیش روی پروژه های مسکن مهر در سطح استان کردستان بیان کرد: به منظور بالا بردن کیفیت پروژه ها ارائه گزارش توسط ناظران سازمان نظام مهندسی از ضروریات است و باید به صورت منظم این کار پیگیری شود.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان افزود: در خصوص کیفیت پایین کار هیچگونه چشم پوشی نمی شود و بر اساس قانون با متخلفان برخورد می شود و به همین دلیل باید در نخستین اقدام زمینه برای افزایش نظارت های لازم بر روند ساخت پروژه های مسکن مهر فراهم شود.

وجدی در خصوص واگذاری زمین از طرف راه و شهرسازی به ادارت و نهادهای دولتی در استان کردستان افزود: در این مورد بر اساس ضوابط عمل شده است و زمین مورد نیاز ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان نیز بر اساس قیمت قانونی واگذار می شود.

وی پایین بودن سرعت انجام کار پروژه ها را از معضلات پیشرفت و اتمام کار و تغییرات اساسی را در این زمینه ضروری دانست و گفت: انتظار می رود که با برنامه ریزی بهتر و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت های استان کردستان زمینه برای تسریع در انجام پروژه های عمرانی در حوزه راه و مسکن در استان فراهم شود.