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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

وجدی:

زمین های اوقافی در کردستان سند دار می شوند

زمین های اوقافی در کردستان سند دار می شوند

کامیاران - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: زمین های اوقافی به زودی سند دار می شوند تا بتوان مشکلات پیش روی استفاده از آنها را حل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق وجدی در جلسه شورای مسکن شهرستان کامیاران اظهار داشت: واگذاری زمین برابر ضوابط و بر اساس قیمت قانونی به ادارات و نهادها امکان پذیر است.

وی با اذعان به وجود بعضی از مشکلات پیش روی پروژه های مسکن مهر در سطح استان کردستان بیان کرد: به منظور بالا بردن کیفیت پروژه ها ارائه گزارش توسط ناظران سازمان نظام مهندسی از ضروریات است و باید به صورت منظم این کار پیگیری شود.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان افزود: در خصوص کیفیت پایین کار هیچگونه چشم پوشی نمی شود و بر اساس قانون با متخلفان برخورد می شود و به همین دلیل باید در نخستین اقدام زمینه برای افزایش نظارت های لازم بر روند ساخت پروژه های مسکن مهر فراهم شود.

وجدی در خصوص واگذاری زمین از طرف راه و شهرسازی به ادارت و نهادهای دولتی در استان کردستان افزود: در این مورد بر اساس ضوابط عمل شده است و زمین مورد نیاز ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان نیز بر اساس قیمت قانونی واگذار می شود.

وی پایین بودن سرعت انجام کار پروژه ها را از معضلات پیشرفت و اتمام کار و تغییرات اساسی را در این زمینه ضروری دانست و گفت: انتظار می رود که با برنامه ریزی بهتر و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت های استان کردستان زمینه برای تسریع در انجام پروژه های عمرانی در حوزه راه و مسکن در استان فراهم شود.

کد مطلب 1662338

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