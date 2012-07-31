شیرازه صبا با اولین کارت قرمز از هم پاشید/ گریه بازیکن اخراجی در رختکن

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتبال صبا برابر ملوان تصریح کرد: عملکرد تیم ما به خصوص در نیمه دوم اصلا رضایت بخش نبود و کادر فنی از بازیکنان ناراضی بودند. ضمن اینکه با دریافت اولین کارت قرمز و اخراج مسعود حق‌جو شیرازه تیم از هم پاشید و ملوان هم میانه میدان را تصاحب کرد.

وی افزود: بعد از اخراج دومین بازیکن هم دیگر شرایط بهم ریخته و آشفته‌ای بر تیم ما حاکم شد. البته نباید از غیبت چند بازیکن اصلی خود در خط دفاعی بگذریم. خط دفاع یکی از نقاط قوت ما در این فصل بود اما در بازی برابر ملوان با نبود سه بازیکن، به نقطه ضعف ما تبدیل شد.

سرپرست تیم فوتبال صبا درباره اخراج مجید هوتن به خاطر ضربه به صورت بازیکن تیم ملوان گفت: اگر ضربه هوتن عمدی بود قطعا با او برخورد می‌کردیم اما او بعد از بازی در رختکن به گریه افتاد و گفت که اصلا صورت بازیکن ملوان را ندیده بود. او به شدت به خاطر اخراجش گریه کرد و خودش را در شکست مقصر می‌دانست.

نجاتی در پایان درباره بازی با پرسپولیس و تاثیر این شکست بر آن بازی تاکید کرد: بازیکنان ما این شکست را فراموش کردند. هرچند فضای رختکن بعد از بازی با ملوان ناراحت کننده بود ولی با حضور مدیرعامل جو عوض شد و بازیکنان با روحیه به خانه‌های‌شان رفتند. امیدوارم بتوانیم با وجود غیبت چند بازیکن دست پر از ورزشگاه آزادی خارج شویم.

تیم فوتبال صبای قم دوشنبه شب و در سومین دیدار خود در لیگ برتر برابر ملوان با نتیجه 3 بر یک شکست خورد. صبای قم هفته آینده میهمان پرسپولیس تهران است.