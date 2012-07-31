خانه ژیمناستیک پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این خانه صبح سه شنبه با حضور حمید رنجبر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت، مسئولان هیئات ورزشی، ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته ورزشی و برخی از مسئولان محلی افتتاح شد.

این مکان در جنب اداره ورزش و جوانان واقع شده و ساخت آن بیش از 50 میلیون تومان هزینه در برداشته است و تنها مرکزی است که وسایل شش حرکت آقایان و چهار حرکت کامل بانوان در آن قابل انجام است.

خانه تخصصی ژیمناستیک که مختص این رشته طراحی شده سومین خانه تخصصی ورزشی شهرستان پاکدشت است که قرار است به علاقه مندان این رشته سرویس دهی کند.

پیگیری برای ایجاد شاخه های ورزش ژیمناستیک در پاکدشت

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت در حاشیه این مراسم گفت: در آینده نزدیک برنامه آکروژیم و پارکول که از شاخه های ورزش ژیمناستیک است در این خانه ورزشی پیگیری خواهد شد.

حمید رنجبر افزود: تخصصی کردن ورزش و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز رشته های مختلف به منظور شناسایی استعدادها و پرورش آنها از جمله اهداف راه اندازی خانه های تخصصی است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود با استقبال نونهالان پسر و دختر از خانه های تخصصی ورزشی در آینده قهرمانان زیادی از شهرستان به ورزش کشور معرفی شوند.