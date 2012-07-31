  1. جامعه
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

افزایش 60 درصدی قدرت پلیس در فضای سایبر

افزایش 60 درصدی قدرت پلیس در فضای سایبر

رئیس پلیس فتا از افزایش قدرت 60 درصدی پلیس در فضای سایبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کمال هادیانفر با اشاره به اینکه ابزار فن آوری اطلاعات نقش انکار ناپذیری در رقابت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجارت ، اخلاق و دین در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند، گفت: اهداف پلیس فتا حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی و ارتقاء امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد در فضای سایبر است.

وی با اشاره به افزایش 60 درصدی قدرت پلیس در فضای سایبری، گفت: چشم انداز پلیس فتا در عرصه کنترل جرایم کشف 80 درصدی است.

رئیس پلیس فتا بابیان اینکه فرهنگ سازی در استفاده از فضای سایبری، عامل پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه است، عوامل اقتصادی ،فرهنگی، مشکلات روحی روانی،تلقین افسردگی، عصبانیت، حسادت، انتقام جویی، حس تنفر، خودکم بینی، حقارت، حس رقابت و کنجکاوی را از علل شکل گیری از این نوع جرایم برشمرد.

سردار هادیانفر در خاتمه از ویژگی های منحصر به فردی که فضای سایبری را از دیگر رسانه‌ها متمایز می‌سازد، جهانی بودن آن و شکسته شدن مرزهای جغرافیایی  برشمرد و تصریح کرد: ارتقای سطح اطلاعات نسبت به فضای مجازی و اطلاع رسانی در زمینه جرایم سایبری و راه های مقابله با آن، ارتقاء سطح باورهای دینی و اخلاقی خصوصا در بین جوانان و نوجوانان نمونه‌های پیشگیری از شکل گیری جرایم در فضای مجازی است.

کد مطلب 1662348

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